All’ultimo minuto i vertici Mediaset hanno deciso di rimandare di due settimane Scene da un Matrimonio di Anna Tatangelo, rimpiazzandolo con Amici. Così il talent mariano si scontrerà con Domenica In di Mara Venier. Stamani alla conferenza stampa del programma Rai, la conduttrice ha spiegato di aver parlato con la De Filippi.

“Mi ha chiamato per dirmi che sarebbe andata per due puntate. Registrerò Amici, per guardarlo quando torno a casa. È un programma che amo da anni. Maria è una corazzata, vincerà lei, ma siamo due professioniste che fanno il lavoro con cuore e passione. Questo è quello che conta. – si legge su Blogo – Io conduttrice del sabato sera? No, non mi vedo molto. Io devo stare seduta. Un reality? Perché no, potrebbe essere divertente. Da opinionista mi sono molto divertita a Mediaset, quando Maria De Filippi mi ha teso la mano perché la Rai per tre anni aveva deciso di fare a meno di me”

La Venier ha anche rivisto il possibile addio alla tv: “A Domenica In non riesco a dire di no. L’affetto del pubblico di Domenica In non mi ha mai fatto sentire sola. L’anno prossimo? Vedremo. Direttore, bisogna pensare ad altro, potrei lavorare un po’ di meno… mio marito non vede l’ora che io smetta di lavorare“.

#MaraVenier “Maria De Filippi mi ha chiamato per dirmi che #Amici21 andrà in onda per due puntate contro #Domenicain. Registrerò Amici perché è uno show che amo. Quel programma è una corazzata siamo due professioniste che lavorano col cuore e con la passione” — Andrea Conti (@IlContiAndrea) September 16, 2021

Domenica In, arriva Mahmood (questa vola per davvero).

Lo scorso marzo Mahmood ha dato buca all’ultimo a Zia Mara, che c’era rimasta molto male. A quanto pare però il cantante si è scusato.

“Nella prima puntata Mahmood porterà il suo coro. Mahmood mi ha chiesto scusa, mi ha mandato i fiori. Era successo che all’ultimo momento non era venuto, al sabato ci siamo trovati spiazzati perché avevamo preparato un grande spazio per lui. È un ragazzo educato, mi ha chiesto scusa e sono ben felice che ci sarà. Altri ospiti della prima puntata: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Alessandro Gassmann, Francesco Gabbani. Ci sarà anche il ricordo di Gianni Nazzaro, con Nada”.

#MaraVenier “#Mahmood mi ha chiesto scusa e mi ha mandato i fiori. Non era venuto all’ultimo momento, gli avevamo dedicato un grosso spazio. Ci sono rimasta male ma lui essendo un artista vero è anche un ragazzo educato e per questo verrà” #Domenicain — Andrea Conti (@IlContiAndrea) September 16, 2021