Domenica In, gli ospiti della prima puntata e il nome che Mara Venier sogna: “Ne stiamo parlando”

Mara Venier è pronta per il settimo anno consecutivo a condurre “Domenica In”, un programma che ha già raggiunto 16 edizioni, rendendola la conduttrice con più presenze nella storia della trasmissione, seguita da Pippo Baudo con 13 edizioni. Durante una recente conferenza stampa, Mara ha svelato gli ospiti della prima puntata, prevista per il 15 settembre alle 14 su Rai Uno. Tra gli ospiti ci saranno figure di spicco come Renzo Arbore, Riccardo Cocciante, Teo Mammucari, Sal Da Vinci e Valeria Bertolucci, la moglie di Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. È significativo che questa sarà la prima intervista televisiva per Valeria, e Mara ha espresso il desiderio di condurre interviste “da donna a donna”, mirate a raccontare storie di donne, non solo celebrità ma anche donne comuni.

Mara ha chiarito che, sebbene ci siano nomi celebri tra gli ospiti, non intende limitarsi al mondo dello spettacolo, ma vuole dare voce anche a storie di vita reale. Inoltre, ha rivelato di aver avuto in mente di organizzare una “Domenica In tutta al femminile”, coinvolgendo tre donne del panorama televisivo, un progetto che non ha visto la luce per difficoltà di coordinamento, ma che continua a essere un sogno per la conduttrice. Ha menzionato un particolare interesse per coinvolgere Barbara Foria in future puntate, sottolineando l’importanza di trovare idee originali e non scontate per rendere il programma sempre fresco e interessante.

La prima puntata non includerà ospiti come Romina Power o Loretta Goggi, ma si preannuncia ricca di emozioni e sorprese grazie alle storie e alle personalità degli ospiti scelti. Mara Venier si propone di dare un nuovo slancio al programma, mantenendo vivi i temi di attualità e giustizia sociale, in particolare attraverso le esperienze delle donne. La conduttrice ha dimostrato, dunque, che il suo approccio a “Domenica In” non è solo quello di intrattenere, ma anche di toccare corde emotive e sociali, rendendo ogni puntata un momento di riflessione e connessione con il pubblico.