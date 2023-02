Domenica In, Gianluca Grignagni smette di cantare in playback e balla con Mara Venier

Ieri, domenica 12 febbraio, su Rai 1 è andata in onda la puntata di Domenica In dedicata interamente al Festival di Sanremo. Tra tutti i Big in gara che si sono esibiti sul palco dell’Ariston, non è passato inosservato il gesto di cui Gianluca Grignani si è reso protagonista durante la sua esibizione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Gianluca Grignani è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. Nonostante il suo brano non sia risultato quello vincente, ‘Quando ti manca il fiato’ ha conquistato davvero il cuore di tutti.

L’artista ha riproposto la canzona in gara al Festival di Sanremo nella puntata speciale di Domenica In, condotta da Mara Venier e andata in onda direttamente sul palco dell’Ariston. Gianluca si è reso protagonista di un momento molto chiacchierato dal gossip. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Domenica In, Gianluca Grignani smette di cantare in playback e balla con Mara Venier

Come già anticipato, Gianluca Grignani ha avuto modo di riproporre il brano ‘Quando ti manca il fiato’ nella puntata di Domenica In andata in onda ieri pomeriggio. Mentre si stava esibendo l’artista, che stava cantando in playback, ha deciso di interrompere la sua esibizione per ballare con Mara Venier e godersi il brano con il pubblico.

Il gesto di Gianluca è stato apprezzato da molti, anche se non sono mancati coloro che hanno sottoposto l’artista alle critiche. Sono molti, però, coloro che hanno preso le difese del cantante sul quale hanno dichiarato:

Voi ridete di Grignani. Lui invece è sincero. Che motivo ha di far finta di cantare quando è palese che sia in playback? Tanto vale goderselo quel momento. Che icona lo amo e voi che lo per***ate non capite niente.

Ricordiamo che Gianluca Grignani ha scritto il brano ‘Quando ti manca il fiato’ pensando a suo padre, sul quale ha detto: