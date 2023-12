Domenica In, Fedez: “Ho pensato di fare un gesto estremo, salvo grazie alla mia famiglia”

Non solo Belen, oggi a Domenica In Mara Venier ha ospitato anche Fedez. Il cantante milanese ha parlato del suo ultimo ricovero e della sua depressione. Fedez ha raccontato anche di aver sofferto molto e di aver pensato anche a gesti estremi. A salvare Federico è stata la sua famiglia, il supporto dei familiari e il pensiero di non poter ferire chi lo ama.

Fedez: “È assurdo che sia ancora un privilegio. Così come la salute del corpo debba essere coperta dal SSN, anche la salute della mente debba essere messa sullo stesso piano, perché non può essere un privilegio per pochi. Dev’essere un diritto per tutti quanti” #DomenicaIn pic.twitter.com/oABeb9kl3M

“La sera prima mi sono sentito male e il giorno dopo sarei dovuto partire per Los Angeles. Se fosse successo in volo sarebbe stato fatale. Erano due emorragie interne. Ho perso la metà del sangue che ho in corpo. Ho avuto paura e anche adesso la paura è tanta. Il mio fisico reagisce e a reagito a cose invasive. Diciamo che mi sono già trovato davanti ad una cosa con cui tutti prima o poi dobbiamo fare i conti e non è stato facile.

Mi sono trovato a fare i conti con la possibilità di morire. Ho affrontato una cosa grande in maniera precoce. Mi sono affidato a specialisti e ho preso dei farmaci. – ha continuato Fedez a Domenica In – Mi sono ritrovato a prendere più di sette psicofarmaci insieme e ho avuto degli attacchi ipomaniacali.

Dopo Sanremo, in cui ero guà nel culmine della mia poca lucidità. La mia bocca stava smettendo di funzionare, avevo dei tic nervosi e non riuscivo quasi più a parlare. Ho stoppato i farmaci e per due settimane non riuscivo a camminare, non distinguevo i sogni dalla realtà. Poi sono caduto in una depressione molto profonda. Se io oggi sono qui è per la mia famiglia. Il dolore è così forte che pensi anche a gesti estremi per porre fine al dolore. Il pensiero di recare un danno così grande a chi ami poi ti frena. Ho una famiglia stupenda e sono molto fortunato”.