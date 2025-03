Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Ospiti del 9 Marzo 2025

La programmazione di Rai 1, domenica 9 marzo 2025, prevede due eventi molto attesi. Si inizia alle 14:00 con “Domenica In”, condotto da Mara Venier, che offre interviste e momenti di leggerezza. In questa puntata, ci sarà un omaggio a Mino Reitano, con la partecipazione della moglie Patrizia Vernola e delle figlie Grazia e Giuseppina. Vittorio Cecchi Gori racconterà la sua carriera come produttore cinematografico e ricorderà Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa. La musica non mancherà, con Brunori Sas e Clara che si esibiranno con nuovi brani dopo Sanremo 2025. Anche Serena Dandini presenterà il suo nuovo romanzo “C’era la luna”. Infine, Tiziana Panella e il marito, Vittorio Emanuele Parsi, condivideranno la loro esperienza personale dopo un malore improvviso che ha colpito lui.

Subito dopo, alle 17:00, andrà in onda “Da Noi a… Ruota Libera”, condotto da Francesca Fialdini. In studio, Paola Barale, Willie Peyote, reduce dal successo di Sanremo 2025, Fabio Canino e Carlotta Fruttero, autrice di una storia su manipolazione. Ameya Canovi, una psicologa esperta in relazioni disfunzionali, sarà presente per discutere temi importanti.

Entrambi i programmi saranno visibili su Rai 1 e anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Questo pomeriggio promette di essere coinvolgente e ricco di emozioni per il pubblico.