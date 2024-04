Domenica In, BigMama svela a Mara Venier come ha conosciuto la sua fidanzata

Ieri pomeriggio BigMama è stata ospite da zia Mara a Domenica In per la promozione del suo nuovo singolo Cento Occhi, titolo che ha dato anche alla sua autobiografia.

Al contrario di altri suoi colleghi queer segretamente fidanzati che fingono di essere single o si celano dietro un “no comment“, BigMama è fidanzata ed è orgogliosa di esserlo. “Ami la tua compagna, come si chiama? Posso salutarla? Ciao Ludovica, un bacio da zia Mara!“, ha esordito Mara Venier, che ha poi aggiunto: “Perché l’amore è amore e quando si ama è meraviglioso. Forse è anche questo che ti ha aiutato a superare tante cose?“.

“Lei in particolare mi ha aiutata a essere molto me stessa, la mia s3ssualità era una parte che nascondevo abbastanza. Questo perché non pensavo di meritare amore ed è una cosa brutta. Lei mi ha insegnato che posso amare chi voglio e che merito di essere amata. Ed è qualcosa di bellissimo. Come ci siamo incontrate? Eravamo a una festa ubriache. C’è stato questo momento in cui una sua amica mi diceva ‘a me piacciono le donne’. Così le ho chiesto ‘e all’amica tua?’. Lei mi ha risposto che non lo sapeva e io ubriaca sono andata a baciarla. Questa è la storia romantica che racconteremo ai nostri figli. Ci siamo frequentate per sei mesi, poi ci siamo fidanzate, ora sono due anni”.