Domenica In: Barbara d’Urso invitata, Venier sui veti di alcuni artisti

Sta per tornare Domenica In e stamani c’è stata la conferenza stampa dello storico programma di Rai Uno. Mara Venier ha parlato delle novità e si è anche tolta un sassolino dalle scarpe sui veti posti da alcuni uffici stampa: “Gli uffici stampa degli artisti mi dicono “questo non lo chiedere, di questo non ne parlare” poi vedo che vanno a Belve e ne parlano. Vengono da noi, poi li vedo che vanno a Belve e raccontano pure… Avete capito cosa volevo dire“.

Mara Venier: «Gli uffici stampa degli artisti mi dicono “questo non lo chiedere, di questo non ne parlare” poi vedo che vanno a #Belve e ne parlano. Vengono a #DomenicaIn , poi li vedo che vanno a #Belve e raccontano pure… Avete capito cosa volevo dire» pic.twitter.com/CYBgxad7er

La Venier a Superguida Tv ha anche rivelato di aver invitato Barbara d’Urso: “Ho invitato Barbara, il suo contratto scade a dicembre è probabile, spero che lei accetti il mio invito. Mi piacerebbe molto, da gennaio credo che lei potrebbe anche venire. È già stata invitata“.

“Questo sarà davvero il mio ultimo anno, sul serio. Renzo Arbore mi ha spiegato che si lascia all’apice. Io non mi sono tirata indietro, ma stavolta ci siamo. Voglio passare il tempo con la mia famiglia e mio marito. Ah non è vero che ci separiamo!

Ero spaventata di iniziare a lavorare con un nuovo direttore. Quest’anno festeggeremo i trent’anni dal mio inizio a Domenica In. Ogni anno dico questo è l’ultimo anno. Poi durante l’anno le cose vanno sempre molto bene e ogni anno va sempre meglio. Noi quest’anno andiamo avanti a lavorare: squadra che vince non si cambia. Per quanto riguarda l’attualità e al mio modo di affrontare temi come l’attualità, noi lo abbiamo già fatto durante la pandemia. L’anno scorso questo tavolo lo abbiamo dovuto tirare fuori ancora, quando è cominciata la guerra. Quest’anno vogliamo forse dare più spazio. Bisogna cercare di intervistare lo stesso artista in maniera diversa.

Il nostro sforzo è quello di riuscire a tirare fuori sempre qualcosa di diverso. Nella prima puntata ha accettato di venire in studio la mamma di Giogiò Cutolo. Il mio sogno da molti anni era quello di fare un’edizione del programma itinerante. Il mio sogno era concludere la mia lunga carriera di conduttrice riportando un po’ un modello che in passato utilizzavamo per le ultime puntate. Ne ho parlato con Angelo Mellone ed è stato d’accordo con me nel portare zia Mara nei teatri. Il 17 settembre volevamo partire da Cesena, da un teatro, proprio nella Romagna, per portare a quella gente la trasmissione”.