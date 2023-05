Domenica In: Arisa mette un punto alla polemica su Giorgia Meloni e le fa una richiesta

“Come va? Un po’ di C” – con queste parole Arisa a Domenica In ha esordito affrontando il caso Giorgia Meloni che ha confessato di apprezzare durante un’intervista con Peter Gomez.

“Non mi aspettavo che mi venissero fatte determinate domande, io sono una paciera da quando sono piccola, cerco sempre di trovare un equilibrio fra le parti, anche quando un equilibrio sembra non esserci”. Ha dichiarato Arisa, che ha poi aggiunto: “In questi anni io sono sempre stata dalla parte di tutti i diritti e di tutte le minoranze, donne comprese, che non hanno mai avuto voce in capitolo. Sono dalla parte di tutti i diritti. E posso essere anche contenta se una donna nel mio Stato sale al governo. Detto questo però non ha niente a che vedere col pensiero che ho col suo operato politico nei confronti di certe cose”.

Domenica In, Arisa fa una richiesta a Giorgia Meloni

“Io ho parlato bene di Giorgia Meloni, ho detto che lei mi piace. Che ci siano però dei problemi grandissimi con l’accettazione della comunità LGBT+ è una realtà. Io però non voglio risultare come una traditrice, una voltafaccia. Chiedo a Giorgia Meloni di non agevolarmi in nulla, io non sono una volta-bandiera, io sono sempre stata dalla parte dei diritti e lo sarò fino all’ultimo giorno della mia vita”.

Una chiara allusione a chi – nei commenti – l’accusava di aver detto belle parole a Giorgia Meloni solo per poter essere presa nel cast dei big in gara al prossimo Festival di Sanremo.

“Ieri eri molto provata e avvilita e non te lo meriti” – ha continuato la padrona di casa di Domenica In – “sono quindici anni che sei un’icona gay e ti fai tutti i gay pride, so quanto hai fatto. Ogni volta che ti arrivava un assegno da parte di un pride per una tua esibizione, hai rimandato al mittente”.

Parole a mio avviso sincere e piene di dispiacere.