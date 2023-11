Domenica In a rischio: il motivo e cosa andrà in onda

La nuova puntata di Domenica In sarebbe a rischio. I primi rumor sono nati dopo un articolo flash pubblicato su Dagospia: “Quale trasmissione televisiva rischia di saltare domani 12 novembre per una seria influenza, e sospetto covid, di chi la conduce? Ci sarà una guarigione miracolosa prima della messa in onda? Intanto la concorrenza si sta già sfregando le mani“.

Ovviamente in molti hanno pensato a Mara Venier e al suo programma storico di Rai Uno, anche perché Verissimo e Amici di Maria in onda domani su Canale 5 sono stati registrati ieri. La conferma che ad essere stata colpita da una brutta influenza sarebbe proprio Mara Venier è arrivata con dei tweet di Giuseppe Candela: “Sarebbe in bilico la messa in onda della puntata di domani di Domenica In. Molto probabilmente andrà in onda “Il Meglio di”. Una forte influenza avrebbe colpito Mara Venier“.

Buona guarigione zia Mara!

Molto probabilmente andrà in onda “Il Meglio di”. Una forte influenza avrebbe colpito Mara Venier. #domenicain https://t.co/872CXloBT0 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 11, 2023

Mara Venier, ultima edizione di Domenica In per la conduttrice?

Ogni anno Mara Venier dice che quella in arrivo sarà la sua ultima volta al timone del celebre programma domenicale di Rai Uno, ma dopo i corteggiamenti dell’azienda ogni volta cede e torna.

“Dico davvero, questa è l’ultima e poi basta. Anzi devo ammettere che già ero molto indecisa se tornare questa volta e alla fine mi sono convinta. Come mai torno sempre? Questa trasmissione la amo e quando mi dicono di tornare non ce la faccio proprio a rifiutare. Sono a quota 15 edizioni ed è un vero record, sono stati anni bellissimi. A farne così tanti sono stata un po’ pazza. – ha continuato Mara Venier – Adoro questo programma e negli ultimi anni siamo sempre cresciuti e ci sono stati ascolti ottimi. Posso ritenermi più che soddisfatta. E tutto questo con dei competitor molto forti come Amici di Maria. Questo show mi regala grandi gioie e soddisfazioni. Certo, ci vuole molto impegno, però io mi diverto ancora come una matta”.