Mara Venier resterà a condurre anche la prossima edizione di Domenica In, quella della stagione 2021-2022, parola del direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, fra le pagine del Corriere della Sera.

Sono mesi ormai che la zia Mara dichiara che questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In, tanto che pure suo marito ha proposto su Instagram una serie di possibili sostituti per la conduzione, da Eleonora Daniele a Caterina Balivo.

Niente di più falso: Mara Venier resterà a condurre per il terzo anno consecutivo Domenica In:

“Mara Venier lascia Domenica In? Non mi risulta. È impensabile fare a meno di un volto così popolare che sa usare bene tutti i registri che la tv deve veicolare” – ha dichiarato il direttore di Rai Uno – “Sa essere profonda e leggera, fa commuovere riflettere e divertire. Anzi mi piacerebbe pensare Mara anche in altri progetti”.

Ritornata in Rai dopo anni di successo passati fra L’Isola dei Famosi e Tu Si Que Vales in qualità di opinionista/giudice, Mara Venier è dalla stagione 2018-2019 che conduce senza sosta Domenica In. La prima edizione (2018-2019) ha chiuso con una media del 17,50%, mentre la seconda (2019-2020) che ha decretato lo spostamento ufficiale di Domenica Live alle 17:00 di pomeriggio, ha chiuso con una media del 18,91% di share. Quale sarà la media della stagione 2020-2021 che si concluderà in primavera?

Nel dubbio, Domenica In 2021-2022 resta a Mara.