Domenica ecologica a Roma: chi può circolare il 10 novembre

Da domani riprendono le domeniche ecologiche a Roma, con il blocco della circolazione per veicoli a motore endotermico nella ‘Fascia Verde’, secondo il calendario 2024-2025 approvato dalla Giunta capitolina. In occasione di queste giornate, si terrà un evento ai Fori Imperiali dalle 10 alle 19, con cinque postazioni dove si svolgeranno spettacoli per bambini, concerti di vari generi musicali e performance artistiche. Il programma è stato realizzato da Zètema in collaborazione con diverse associazioni culturali ed è consultabile sul portale di Roma Capitale.

Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, ha sottolineato l’importanza delle domeniche ecologiche nel contribuire alla prevenzione e contenimento dell’inquinamento atmosferico, seguendo indicazioni delle normative europee e nazionali. Queste giornate sono occasioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e per migliorare la qualità dell’aria, considerando i dati preoccupanti sulla salute legati all’inquinamento. L’evento non è solo una giornata dedicata all’ambiente, ma anche un’opportunità di socialità e intrattenimento per tutti.

La circolazione dei veicoli a motore sarà vietata dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Tuttavia, ci sono deroghe per alcuni veicoli, tra cui quelli elettrici, ibridi, a GPL o metano (EURO 3 e successivi), e veicoli di emergenza o utilità pubblica. Sono inclusi anche trasporti per persone con esigenze specifiche, veicoli per cerimonie religiose, autoveicoli per l’informazione e mezzi utilizzati per interventi urgenti.

La prima domenica ecologica si svolgerà il 10 novembre 2024, seguita da altre quattro date: 1 dicembre 2024, 26 gennaio, 16 febbraio e 23 marzo 2025. Queste iniziative sono parte di una strategia più ampia per sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali e favorire una consapevolezza collettiva riguardo il rispetto dell’ambiente e della salute pubblica.