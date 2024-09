Domenica 8 settembre torna la GIORNATA DEL PANORAMA in 14 Beni FAI da Nord a Sud Italia

Al via l’undicesima edizione della Giornata del Panorama, iniziativa organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS insieme a Fondazione Zegna, in programma quest’anno per domenica 8 settembre . Quattordici i Beni del FAI coinvolti, distribuiti in undici regioni da nord a sud della Penisola – Castello di Avio a Sabbionara d’Avio (TN), Palazzo Moroni a Bergamo, Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Castello della Manta a Manta (CN), Villa Flecchia e Collezione Enrico a Magnano (BI), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD) Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE), Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA), Batterie Talmone a Palau (SS) e Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento – a cui si aggiunge l’ Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI. Un’occasione per apprezzare i contesti di questi luoghi, “guardarsi intorno” con attenzione, lasciar spaziare la vista e osservare con più consapevolezza la bellezza del paesaggio che ci circonda.

Coniato a fine Settecento dal pittore irlandese Robert Becker, il concetto di Panorama è strettamente collegato alla maestosità del paesaggio che si disvela allo sguardo e al sentimento estatico che ne deriva. È a questa esperienza così profondamente radicata nell’animo umano che FAI e Fondazione Zegna dedicano la Giornata del Panorama, evento che dal 2014 promuove e diffonde la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari di territori e comunità: rappresentano il risultato di un’opera ingegnosa realizzata dalle generazioni del passato e lasciata in eredità a quelle future, oltre a identificare, nella visione del FAI, quell’intreccio virtuoso e indissolubile tra Natura e Cultura.

Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, tra passeggiate panoramiche nelle cornici storiche e naturalistiche dei Beni, visite e percorsi guidati accompagnati da guide ambientali specializzate, storie e racconti dedicati all’evoluzione dei paesaggi, trekking al tramonto, escursioni nella vegetazione, esplorazioni marine, esperienze didattiche, laboratori creativi, attività per famiglie e molto altro. Protagonista assoluto di tutte le iniziative e le attività proposte è il patrimonio ambientale e paesaggistico che invade e circonda questi luoghi, composto da mari, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e fauna. Una vera e propria esperienza immersiva in quattordici affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche , che potranno essere osservati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino” seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati o suggeriti per i principali luoghi di interesse di ciascun territorio.

Programma completo e informazioni su orari, costi e prenotazioni sul sito: www.giornatadelpanorama.it. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

Queste le iniziative organizzate in tutta Italia in occasione della Giornata del Panorama:

In Trentino Alto Adige, il Castello di Avio a Sabbionara di Avio (TN) accoglierà i visitatori con un ventaglio di proposte per scoprire il territorio, fuori e dentro le mura. Oltre alle visite guidate al Bene, si potrà partecipare a due passeggiate nei dintorni del Castello per ammirare la fortezza da un punto di osservazione inedito, in compagnia delle guide della Cooperativa didattica Bellesini, mentre i più piccoli con le loro famiglie potranno prendere parte a una divertente caccia al tesoro. Una giornata da vivere interamente all’aria aperta, immersi nello splendido paesaggio della Vallagarina e gustando un picnic nei giardini terrazzati (per prenotare il cestino da picnic contattare la “Locanda al Castello” entro sabato 7 settembre).

Molti gli eventi organizzati in Piemonte, a partire dal Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), dove la guida escursionistica ambientale Roberto Brogliatti accompagnerà i visitatori in una passeggiata panoramica all’interno del giardino storico, alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dell’Anfiteatro morenico di Ivrea e del suo contesto geomorfologico. Alle famiglie e ai ragazzi sarà dedicato inoltre una visita con laboratorio finalizzato alla realizzazione di un piccolo libro con disegni, collage e ricordi raccolti in questa giornata speciale nel cuore del Canavese (laboratorio adatto a bambine/i da 6 a 12 anni). Sempre incastonata tra le montagne eporediesi, Villa Flecchia a Magnano (BI), custode di una preziosa collezione di oltre 60 raffinati dipinti a tema paesaggistico – tra cui spiccano le vedute di Antonio Fontanesi -, propone un pomeriggio dedicato all’osservazione attenta e consapevole dei panorami che offre il Canavese. La collezione d’arte, unita alla sua splendida posizione immersa nella serra di Ivrea, fanno di Villa Flecchia il luogo ideale per una giornata di esplorazione dedicata al paesaggio. Domenica 8 settembre sarà possibile scegliere tra una visita guidata alle collezioni pittoriche e una visita seguita da una lezione teorica e pratica di acquerello dal vero, per realizzare la propria veduta da portare con sé in ricordo dell’esperienza vissuta (la prenotazione è obbligatoria).

Sullo sfondo del Monviso, la fortezza medievale del Castello della Manta a Manta (CN) dedica l’intera giornata all’osservazione consapevole del panorama circostante dal rivellino e dal giardino delle palme. In collaborazione con il Parco del Monviso, si terrà un’esposizione di prodotti con la presentazione degli eco-attori della Riserva Transfrontaliera del Monviso MaB UNESCO, mentre “Vie di natura e cultura” proporrà percorsi di trekking nei dintorni del maniero, volti a rivelare il prezioso valore identitario dei tanti paesaggi che disegnano il nostro Paese. Nel pomeriggio, grazie al progetto “Fai sport… con arte” e in collaborazione con la Scuola del Cammino di Saluzzo, si terrà una speciale passeggiata dedicata alle famiglie; sarà inoltre possibile prenotare un cestino da picnic a seguito della prenotazione dei biglietti.

Anche l’ Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI) sarà uno dei luoghi d’elezione di questa giornata dedicata all’osservazione del paesaggio. Oltre alle mostre “From sheep to shop” e “Atmosferica. Stagioni e temperamenti” allestite in Casa Zegna, sarà possibile visitare, guidati dai Volontari del FAI, il giardino del fondatore Ermenegildo Zegna. A Cascina Caruccia, in prossimità della Conca dei rododendri, si svolgerà lo spettacolo Pierino e il Lupo di S. Prokofiev, nella riduzione per voce recitante e quintetto di fiati, spettacolo rivolto ai più piccoli. Una passeggiata sul sentiero del bosco animato adatta a tutti di circa 1 ora e mezza partirà da Stavello, e circa a metà percorso si potrà sostare per il pranzo al Chiosco di Margosio. Il pomeriggio prevede l’oramai consueto appuntamento nel giardino con l’orchestra d’archi che si cimenterà in uno dei capolavori di Verdi, il Quartetto in mi minore nella versione orchestrale, preceduto dal Concerto per Archi di Nino Rota. Per le famiglie è inoltre prevista a Casa Zegna un’attività laboratoriale di eco printing.

Nel cuore della Città Alta di Bergamo, Palazzo Moroni proporrà una passeggiata nel verde in compagnia di un esperto ambientale, che metterà a confronto quattro affascinanti tipologie di paesaggio: il paesaggio naturale incontaminato, quello ricco di biodiversità dell’Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, il giardino all’italiana e l’ortaglia di Palazzo Moroni. L’esperto illustrerà le peculiarità ecologiche, estetiche e storiche di ciascun ambiente evidenziandone le differenze e le somiglianze, nonché l’importanza della conservazione di ognuno di essi. L’evento è realizzato in collaborazione con la Rete degli Orti Botanici della Lombardia e l’Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”; gli incontri sono previsti alle ore 10 e alle ore 15 con ritrovo all’Orto Botanico di Bergamo e trasferimento a piedi nei Giardini di Palazzo Moroni. Al termine si potranno visitare le sale del Palazzo e la sua ricca collezione d’arte.

Anche Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD) aprirà le porte per celebrare la Giornata del Panorama con un ciclo di visite guidate speciali, a orario fisso, per scoprire la prima tra le ville venete: un luogo unico, che offre una prospettiva inedita sul paesaggio suggestivo dei Colli Euganei. Sono previste anche passeggiate e percorsi di trekking di difficoltà media, della durata di un’ora e mezza, nei dintorni della Villa, accompagnati da personale qualificato. Inoltre, i bambini e le famiglie potranno scoprire il Brolo della Villa attraverso una divertente caccia al tesoro.

In Liguria, sarà l’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE) ad aprire le sue porte per una giornata alla scoperta dell’evoluzione storica del complesso abbaziale, del borgo e del suo paesaggio, in compagnia dell’architetto e Property Manager del Bene Alessandro Capretti. Con l’ausilio di fotografie e cartoline di fine Ottocento/primi del Novecento si approfondiranno i cambiamenti nella percezione del panorama a seguito degli interventi antropici e degli eventi naturali che hanno contraddistinto oltre mille anni di storia di questo luogo meraviglioso. Una piacevole passeggiata in compagnia delle guide del Parco di Portofino, adatta a tutti, permetterà inoltre di scoprire la ricchezza naturalistica di questo luogo unico, incastonato tra il Parco e l’Area Marina Protetta di Portofino. Ci si immergerà nella vegetazione che contraddistingue questa parte di promontorio e che ispirò il pittore divisionista Rubaldo Merello, imparando a riconoscere i caratteristici pini d’Aleppo da quelli domestici o da pinoli. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Ente Parco Naturale Regionale di Portofino.

Iconico scenario della poetica leopardiana, l’ Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC) accoglierà i visitatori per una speciale visita guidata, alla scoperta dell’Orto e del panorama che lo circonda, alle ore 11, alle 17 e alle 18. Partendo dalla storia del luogo e dell’ex Monastero di S. Stefano – dall’arrivo delle Clarisse nel XVI secolo fino ai lavori di riqualificazione del Colle del 1926 e al recente progetto di recupero del FAI curato dall’architetto Paolo Pejrone – si potranno ammirare i borghi e il paesaggio che si scorgono tutt’intorno. Volgendo lo sguardo oltre il muro di cinta che circonda il Bene, il “cono ottico” de L’Infinito regalerà ai visitatori una vista a perdita d’occhio sulle dolci colline marchigiane, dalla Maiella al Gran Sasso fino al Monte Catria.

Protagonista in Umbria sarà il Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), che propone una visita guidata speciale: un viaggio tra Simboli, arte e natura lungo un percorso che unisce arte, paesaggio e spiritualità. Dalla facciata della Basilica di San Francesco all’opera Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, dal simbolismo medievale all’arte contemporanea, la guida medievista Monica Lupparelli condurrà i visitatori in un cammino che attraversa il bosco, straordinario ambiente naturale, oasi di silenzio e riflessione a pochi passi da uno dei luoghi più visitati d’Italia. Un percorso che unisce idealmente San Francesco e San Benedetto, per arrivare fino all’artista contemporaneo Pistoletto, profeta di un’epoca in cui natura e artificio sapranno creare un nuovo equilibrio. Partenza ore 11 e 15.30 dall’ingresso situato presso la Basilica superiore di San Francesco. Visita guidata del mattino in modalità accessibile con il servizio di interpretariato LIS. Prenotazione obbligatoria.

Nel Lazio, Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM) testimonia di come il paesaggio nel 1800 sia stato completamente ridisegnato, a causa di un’alluvione e della conseguente esondazione del fiume Aniene che vide la distruzione di parte della città in una sola notte. Grazie all’intervento di papa Gregorio XVI e alla mano sapiente dell’architetto Clemente Folchi, fu quindi costruita l’odierna Villa Gregoriana, tra salti di quota, ruderi romani e immersa nella vegetazione mediterranea: un vero e proprio giardino all’inglese che mutò radicalmente l’area prospiciente i baratri dell’Aniene, esaltandone le asperità rocciose, i balzi del fiume, le memorie di antichità romane. Nella giornata dedicata al “panorama” verrà svelata la storia di questo luogo unico e incontaminato grazie a un racconto a tre, dove una storica dell’arte, una biologa e un giardiniere si passeranno il testimone per descrivere il paesaggio da tre prospettive diverse, evidenziandone l’evoluzione nel corso degli ultimi due secoli.

Anche la Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA) propone una giornata tutta dedicata alla conoscenza del paesaggio che la circonda. Un’occasione unica per godere dei suoi bellissimi panorami nelle diverse ore del giorno, attraverso trekking guidati sui sentieri della Baia, di Monte San Costanzo e del territorio di Massa Lubrense, ed esplorazioni marine dello specchio di mare della Baia, zona a protezione speciale dell’Area Marina Protetta “Punta Campanella”. Per gli appassionati del disegno dal vero e della tecnica dell’acquerello, la giornata sarà l’occasione per una passeggiata artistica in compagnia di Alba Fagnano, con diverse soste finalizzate a immortalare alcuni splendidi scorci. La camminata terminerà con un tuffo nei meravigliosi colori nel mare della Baia, per un’immersione nell’ultimo panorama – quello segreto, sottomarino – in kayak o con maschera e pinne. Inoltre, in collaborazione con alcune guide ambientali escursionistiche, si potrà partecipare a un trekking sul sentiero delle Sirenuse, con partenza e arrivo a Sant’Agata sui Due Golfi, per godere di uno sguardo ravvicinato sull’arcipelago de Li Galli, le mitiche isole delle Sirene. E ancora, sono previste due visite speciali alla scoperta del paesaggio rurale di Ieranto: dai muri a secco ai terrazzamenti coltivati a olivo, dall’agrumeto agli orti. Un altro percorso di trekking è atteso invece al tramonto sui versanti del Monte San Costanzo, che consentirà di godere di un panorama a 360° aperto sui golfi di Napoli e Salerno.

Infine le Isole, con il Giardino della Kolymbethra nel Parco Naturale della Valle dei Templi (AG), che celebrerà questa giornata con un laboratorio di acquerelli per grandi e bambini. Sotto la sapiente guida dell’artista Nadya Hope, i partecipanti potranno scoprire gli angoli più suggestivi e affascinanti del Giardino e immortalarli su carta. Questo workshop è rivolto a tutti coloro che desiderano acquisire le competenze basilari del disegno con acquerelli, le basi della composizione e realizzare un disegno botanico in poche ore, oltre a trascorrere una bella giornata all’aria aperta e all’insegna della creatività. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa; i materiali per dipingere sono messi a disposizione dall’artista.

In Sardegna invece le Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) accoglieranno i visitatori per un tour in trenino tra le vasche salanti allungando il percorso consueto per permettere a fotografi e appassionati di riprendere angoli meno noti della Laguna di Santa Gilla, ammirando le vasche tinte di rosso, la montagna di sale e le diverse specie animali che la popolano. Al termine, segue la visita guidata degli edifici storici, restaurati dal FAI in linea con l’allestimento degli anni ’30. La prenotazione è consigliata. Anche la Batteria Talmone a Palau (SS) proporrà una serie di attività dedicate alle famiglie e adatta anche ai più piccoli, per scoprire con un percorso divertente e istruttivo la flora e la fauna tipiche della macchia mediterranea e angoli nascosti della ex zona militare. Una caccia al tesoro con piccolo premio finale, fatta di enigmi e immagini, permetterà ai partecipanti di scoprire in modo attivo l’ambiente attorno al Bene.

Un ringraziamento speciale a Fondazione Zegna che è partner della undicesima edizione della “Giornata del Panorama”.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2024” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI e al contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per il dodicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Deliciusche conferma per il quarto anno il suo sostegno al progetto.

Programma completo dell’iniziativa, informazioni e prenotazioni su:

www.giornatadelpanorama.it