Dombrovskis, Sánchez e Lagarde: Le Nuove Politiche Usa a Davos

“Basta giocare in difesa, bisogna giocare in attacco”. La presidente della Bce, Christine Lagarde, durante un incontro a Davos, critica le politiche di Donald Trump e propone un approccio monetario proattivo. Lagarde anticipa che i tassi di interesse scenderanno, ma con cautela e con possibilità di un aumento del ritmo, a prescindere dalle decisioni della Fed. L’incontro si svolge in un contesto particolare, tra l’Inauguration Day di Trump e un suo imminente discorso in videoconferenza. I leader europei e le istituzioni cercano di formulare una risposta alle nuove politiche americane. Oltre ai dazi annunciati da Trump, il commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis, dichiara che l’Unione europea è pronta a rispondere in modo proporzionato, se necessario.