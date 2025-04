Domani si aprono i negoziati Europa-USA: Bruxelles minaccia la tassazione dei giganti del web

La Commissione europea ha deciso di rilanciare i negoziati con gli Stati Uniti riguardo ai dazi commerciali, ma ha avvertito che, in caso di esito negativo, non solo ripristinerà le contromisure sospese, ma potrebbe anche tassare i ricavi dei giganti del web americani. Il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, si reca a Washington per un incontro con i suoi omologhi, tra cui il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer. L’Unione Europea propone di eliminare i dazi reciproci, ma gli Stati Uniti mirano a rimuovere anche le barriere commerciali non tariffarie, come l’Iva e gli standard europei che colpiscono le aziende tech statunitensi.

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha delineato le posizioni europee in un’intervista al Financial Times, sottolineando l’importanza di allineare le normative per facilitare gli scambi, ma avvertendo che non si devono creare aspettative troppo elevate a causa delle differenze culturali e di stile di vita. Von der Leyen ha escluso la revisione delle normative “intoccabili” dell’Unione in materia di contenuti digitali e di potere di mercato, ritenute come una tassa sulle grandi aziende tecnologiche. Inoltre, ha ribadito che l’Iva non è oggetto di negoziazione, essendo una decisione sovrana. Tuttavia, i big tech statunitensi sono parte dei negoziati, con von der Leyen che ha dichiarato chiaramente che, se i colloqui fallissero, l’Unione Europea è pronta a imporre un’imposta sui ricavi pubblicitari delle aziende americane.