Domani rivela i presunti debiti di Guido Crosetto, il ministro esplode: ‘Delinquenti, atti gravissimi’

È in corso uno scontro tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il quotidiano Domani. Il giornale ha riportato presunti debiti accumulati da Crosetto tra il 2013 e il 2017, rivelando due decreti di pignoramento relativi a una casa e a un hotel. L’articolo, firmato da Stefano Iannaccone, Giovanni Tizian e Nello Trocchia, evidenzia debiti per un appartamento in via Margutta a Roma e per l’hotel de Russie, un albergo di lusso nella capitale.

Domani racconta che Crosetto è stato soggetto a pignoramenti nel 2013, quando scattò un decreto ingiuntivo di 42.000 euro per l’appartamento a Roma, seguito da un’ipoteca su una sua casa a Cuneo, poi cancellata nel 2016. Nel 2016, un’altra ipoteca di 60.000 euro era stata attivata dalla società che gestiva l’hotel de Russie; anche questa è stata successivamente rimossa.

Il ministro ha risposto alle domande del quotidiano con insulti, definendo i giornalisti “delinquenti” e affermando che i loro unici rapporti dovrebbero avvenire in tribunale, dove auspica che siano puniti per i reati commessi. Crosetto ha dichiarato di non voler rispondere a domande di giornalisti già denunciati per atti gravissimi nei suoi confronti e ha descritto come una violazione dell’etica professionale l’interpretazione del giornalismo che si basa su atti illegali. Ha concluso affermando che non desidera avere rapporti con individui che considera delinquenti.