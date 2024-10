Domani l’uragano Kirk porterà pioggia

Oggi, 9 ottobre, l’Italia ha finalmente una tregua dal maltempo, con un miglioramento del quadro meteo, ma le allerte rimangono attive. La pioggia caduta nelle 24 ore precedenti ha portato all’attivazione dell’allerta rossa per rischio idrogeologico in Veneto, interessando in particolare i fiumi Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone e Piave pedemontano.

In diverse regioni, l’allerta arancione per rischio idrogeologico coinvolge l’Emilia Romagna (Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po), la Lombardia (Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali), il Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Bolzano) e varie aree del Veneto (Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna). Anche il Friuli Venezia Giulia e alcune zone della Lombardia segnalano rischio idrogeologico arancione, con particolare attenzione ai bacini montani e vallivi.

Nonostante il miglioramento generale, rimane attiva l’allerta gialla per temporali in Basilicata, Campania, Liguria e Puglia, dove si prevedono episodi di maltempo isolati. Il periodo di calma, però, sarà breve. Infatti, domani, 10 ottobre, l’Italia sarà colpita dall’uragano Kirk, che porterà piogge intense, soprattutto in Liguria e sulle Alpi. Le forti raffiche di vento sono attese in molte di queste aree.

La situazione meteo sarà fortemente contrastante nel nostro paese: a sud di Roma, infatti, è previsto un significativo innalzamento delle temperature, con punte quasi estive che potrebbero raggiungere i 30 gradi in Sicilia. Questo scenario meteo evidenzia una netta divisione tra le condizioni climatiche settentrionali e meridionali, contribuendo così a intensificare le preoccupazioni per il rischio idrogeologico nelle regioni del nord.

In sintesi, sebbene ci sia un’apparente tregua, l’Italia deve rimanere vigile di fronte ai maltempi imminenti e alle allerte che interessano varie regioni, con un occhio attento sugli sviluppi legati all’uragano Kirk.