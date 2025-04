Domani in Romagna parte il Torneo delle Regioni della Lega Dilettanti

Domani in Romagna inizierà la 61ª edizione del Torneo delle Regioni, il prestigioso evento di calcio giovanile della Lega Nazionale Dilettanti, che quest’anno si svolgerà interamente dedicato al futsal. Questo torneo riunirà 72 squadre provenienti da tutte le Regioni italiane nelle categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi e Femminile, coinvolgendo circa 1.300 atleti di età compresa tra 15 e 23 anni, insieme a tecnici, dirigenti e arbitri, per un totale di circa 1.500 partecipanti. La fase a gironi si svolgerà il 25, 27 e 28 aprile, con un’interruzione sabato in occasione dei funerali di Papa Francesco. Seguiranno i quarti di finale il 29, le semifinali il 30 e le finali il 1° maggio, per un totale di 100 partite in una settimana.

L’edizione di quest’anno ha un significato particolare, poiché molti dei palazzetti ospitanti le gare si trovano nelle aree colpite dalle alluvioni nel 2023 e 2024. La riapertura di impianti sportivi in questa occasione rappresenta il sostegno del Comitato Regionale Emilia-Romagna Lnd e della Regione per la ripresa sociale ed economica. Le strutture di diverse città, che hanno patrocinato l’evento, si stanno preparando per accogliere le famiglie degli atleti e i fan, contribuendo a creare un indotto turistico e un clima di entusiasmo.

Il Presidente del C.R. Emilia-Romagna Lnd, Simone Alberici, ha sottolineato l’importanza sociale del calcio e la crescita del futsal, ringraziando i partner e i Comuni coinvolti per il supporto. Anche il Presidente della Lnd, Giancarlo Abete, ha evidenziato il valore del torneo come espressione di valori autentici. Sono previste 64 dirette streaming su YouTube e aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale del torneo.