Domani in prima assoluta su La7 'Nuclear Now' di Oliver Stone

A soli 4 giorni dalla presentazione al Torino Film Festival, “Nuclear Now” il nuovo lungometraggio firmato da Oliver Stone, arriverà in prima tv assoluta su La7 mercoledì 6 dicembre alle 21.15. Il film affronta il controverso tema dell’energia atomica, che il regista Premio Oscar declina nell’ottica di una riflessione collettiva sull’utilizzo di questa fonte, vista come unica soluzione possibile rispetto alle energie rinnovabili.

Un’occasione che rilancia un dibattito sempre attualissimo sul tema, in relazione anche alle grandi tragedie che hanno colpito in passato l’umanità. Un argomento planetario che, come tale, riguarda l’intera popolazione mondiale e non solo le politiche energetiche adottate dai singoli governi.

Ne nasce così una serata speciale introdotta da una testimonianza rilasciata dal regista americano a Marianna Aprile, che lo ha intervistato per La7 in occasione della presentazione della pellicola. A seguire poi in seconda serata, La7 proporrà uno dei film più celebri e identificativi di Oliver Stone, il pluripremiato ‘Platoon’ con Charlie Sheen e Willem Dafoe, in cui il regista e sceneggiatore affronta gli orrori del conflitto in Vietnam, denunciando al contempo l’oscenità della guerra e la stupidità del genere umano.