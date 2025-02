Domani il via libera in Consiglio dei Ministri

Durante l’incontro di maggioranza, è emersa una sensazione di “soddisfazione” riguardo al decreto contro il caro bollette, che sarà approvato domani dal Consiglio dei ministri. Questo decreto include un pacchetto di misure rivolto a famiglie e imprese italiane, garantendo un supporto concreto in un periodo di difficoltà economica dovuta all’aumento dei costi energetici. Le fonti indicano che gli interventi sono frutto di un lavoro costante e condiviso tra i ministeri competenti e le forze politiche di maggioranza, mirato a rispondere rapidamente alle preoccupazioni di cittadini e imprese.

Il governo ha dichiarato che continuerà a impegnarsi in iniziative di medio-lungo periodo per rafforzare ed efficientare l’intero sistema. Secondo fonti di governo, il decreto dovrebbe prevedere stanziamenti pari a circa 3 miliardi di euro. Di questi, un miliardo e mezzo (si parla di 1,4 miliardi) dovrebbe essere destinato alle imprese: 600 milioni andranno a supporto delle aziende energivore, mentre il resto sarà per le piccole e medie imprese. Per le famiglie, sono previsti 1,5 miliardi di euro, con un’ipotesi di un bonus di 200 euro a trimestre per le bollette, rivolto a nuclei con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Le cifre definitive sono ancora in fase di definizione.