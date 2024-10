Domani il derby di padel tra gli ex della Roma e della Lazio

Domani, a partire dalle 14, si terrà un derby amichevole di padel tra quattro campioni che hanno segnato la storia del calcio romano: Vincent Candela, Simone Perrotta, Paolo Di Canio e Stefano Fiore. Questa sfida, che avrà luogo nell’ambito della Mediolanum Padel Cup al Villa Pamphili Padel Club, si svolgerà all’insegna della competizione sana e del fair play, evidenziando l’amicizia che lega i quattro ex calciatori.

A dare il via alle “ostilità” è stato Stefano Fiore, ex giocatore della Lazio, che ha ironizzato sui suoi avversari, definiti “lupacchiotti” e promettendo che le “aquile” (in riferimento alla sua squadra, la Lazio) avrebbero lottato per la vittoria. Fiore ha scherzato dicendo: “Dopo la prima bandeja siamo pronti a volare verso la vittoria!”. Vincent Candela, il celebre francese tifoso della Roma, ha subito replicato con altrettanto spirito, affermando: “Io dico solo che i lupacchiotti sanno come si vola sul campo da padel e domani agli aquilotti glielo dimostreremo”.

La sfida di padel non è solo un momento di competizione, ma anche un’occasione per rivivere l’antica rivalità tra i due club romani in un contesto divertente e spensierato. Candela e Fiore, legati da una profonda amicizia, hanno già partecipato insieme a un’altra tappa della Mediolanum Padel Cup a Palermo, dove hanno regalato spettacolo e risate ai presenti, dimostrando le loro abilità nel padel accompagnate da continue battute e sfottò.

Il padel, una sport che sta guadagnando sempre più popolarità, diventa quindi un terreno di sfida per questi ex fuoriclasse, permettendo loro di esibire non solo le loro doti sportive, ma anche la loro camaraderie e lo spirito goliardico che caratterizza la loro amicizia. L’evento promette di essere un pomeriggio divertente, testimone di come il calcio, al di là delle rivalità, possa unire e far divertire attraverso il gioco e l’amicizia.