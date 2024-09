Domani il ciclone autunnale, dove colpirà

L’autunno si è già fatto sentire in Italia con un improvviso cambiamento del meteo, segnato da maltempo e un calo neto delle temperature. Domani, giovedì 12 settembre, il paese vivrà un’ulteriore trasformazione climatica con pioggia e la prima neve in montagna, dopo una lunga estate caratterizzata da giorni di caldo afoso. I recenti nubifragi, che hanno interessato diverse città da Milano a Roma, sono solo un’assaggio delle condizioni meteorologiche in arrivo, dovute a un “ciclone d’autunno” e a una significativa bassa pressione.

Nella giornata di oggi si avvertirà già una transizione verso il maltempo, soprattutto in serata, quando le condizioni meteo peggioreranno al Nord. Giovedì 12 settembre, le regioni settentrionali e centrali verranno colpite da piogge intense e temporali in particolare nelle aree alpine e prealpine. Si prevede anche il rischio di nubifragi, accompagnati da raffiche di vento freddo che contribuiranno a un ulteriore abbassamento delle temperature. Nel pomeriggio di venerdì 13 settembre, il maltempo si sposterà verso Sud, interessando tutto il Centro e il Sud Italia, inclusa la Sicilia.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ha indicato che giovedì si avrà un arrivo della prima perturbazione autunnale, contenente aria fredda proveniente dal Nord Europa, che colpirà in particolare le regioni nordorientali, centrali e la Sardegna, e venerdì coinvolgerà anche il Centro-Sud e il Triveneto. Sulle Alpi, a partire dai 1600 metri, si potrebbe assistere alla prima neve della stagione.

In montagna, con la diminuzione delle temperature, si passerà da un clima temperato di 15 gradi a 1.500 metri ai 2 gradi delle Alpi orientali; il cambiamento della massa d’aria sarà dunque rapido e significativo. Sebbene le condizioni meteo peggioreranno inizialmente, è previsto un intervallo di bel tempo nel fine settimana, anche se non si prevede un significativo recupero delle temperature. Questo segna quindi l’inizio di una nuova stagione, con i suoi caratteristici cambiamenti climatici, dopo una delle estati più calde degli ultimi anni.