In occasione della Prima “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e i volontari del San Giovanni Addolorata si danno appuntamento per un flash mob venerdì 11 marzo alle ore 15 in Piazza San Giovanni in Laterano (antistante facciata storica dell’ospedale) per dire NO alla Violenza a danno di chi lavora nelle strutture sanitarie.