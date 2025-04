Domani Entrano in Vigor i Dazi Reciproci di Trump: Governi e Imprese Si Preparano

Domani si preannuncia come una delle “giornate più importanti della storia americana moderna”, secondo la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Parlando ai giornali, ha sottolineato il significato del “Liberation Day” annunciato da Donald Trump. Leavitt ha esposto che l’economia americana è tra le più competitive al mondo, ma ha criticato la chiusura dei mercati di molti paesi alle esportazioni statunitensi, definendolo “fondamentalmente ingiusto”. Ha anche accennato a decisioni assunte dal presidente riguardanti i dazi, senza però divulgare dettagli, evidenziando che Trump annuncerà le sue decisioni domani. Leavitt ha dichiarato che attualmente il presidente è impegnato con il suo team nel perfezionare l’accordo per assicurarsi che sia vantaggioso per il popolo e i lavoratori americani.

In aggiunta, ha rimarcato che i recenti investimenti stranieri negli Stati Uniti testimoniano l’impatto positivo delle tariffe già implementate. Secondo Leavitt, i lavoratori e le imprese americane verranno posti al primo posto come promesso da Trump durante la campagna elettorale. La comunione di intenti tra il presidente e il suo staff è evidenziata dalla preparazione dell’annuncio che potrebbe cambiare la direzione economica degli Stati Uniti, ponendo grande enfasi sull’equità commerciale e sulla protezione degli interessi nazionali. L’anticipazione per gli sviluppi futuri rimane alta, mentre le aziende e i cittadini americani attendono con interesse le nuove misure previste, sottolineando il ruolo centrale che la politica commerciale riveste nel dialogo internazionale.