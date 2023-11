Domani è martedì e come ogni martedì l’appuntamento è in libreria, giusto? Le nu…

Domani è martedì e come ogni martedì l’appuntamento è in libreria, giusto? Le nuove uscite Mondadori:

✈️ Lo scambio, John Grisham

❔ Chiedi bene e ti sarà dato, Paolo Borzacchiello

🦅 Il grifone, Nicola Gratteri/Antonio Nicaso

🔪 Il figliol prodigo, Alessandro Perissinotto/Piero d’Ettorre

🍑 Il sapore dell’albicocco, Nicola Pesce

🧪 Materia atomica, Marco Martinelli

🌍 Tra la terra e il cielo, Peter Frankopan

🗝️ La custode di parole, Alric Twice/Jennifer Twice

💌 Un medico di campagna, Franz Kafka