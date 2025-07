Domanda di credito in calo: il report di Banca d’Italia 2024

La recente indagine della Banca d’Italia evidenzia una flessione nella domanda di credito proveniente principalmente dalle imprese, in particolare quelle attive nei settori edile e manifatturiero nel Sud Italia. Questo fenomeno riflette una cautela generalizzata nelle richieste di finanziamento, influenzata da un’attività di investimento debole.

Lo studio, che analizza dati relativi al secondo semestre del 2024, rivela che la richiesta di credito da parte delle aziende è calata in tutte le regioni italiane. Tuttavia, si è registrato un incremento della domanda di mutui da parte delle famiglie per l’acquisto di abitazioni, mentre le richieste di finanziamenti per consumi rimangono sostanzialmente invariate.

Nel settore produttivo, le condizioni per ottenere mutui si sono fatte più competitive, nonostante una crescente percezione del rischio. Le imprese edili del Centro Sud, così come quelle manifatturiere del Mezzogiorno e i servizi nel Centro Nord, mostrano un particolare rallentamento nelle richieste, dovuto a un incremento dei ricorsi all’autofinanziamento e alla debolezza degli investimenti.

Per quanto riguarda i mutui abitativi, la domanda continua a crescere, mentre le politiche di offerta, che in precedenza avevano mostrato un certo irrigidimento, sono state lievemente allentate nel semestre successivo. Tuttavia, la durata media dei mutui erogati è diminuita, e il rapporto tra il valore del finanziamento e l’immobile è rimasto stabile.

Infine, l’indagine segnala un aumento della domanda di depositi da parte dei risparmiatori, con le banche che hanno ridotto le remunerazioni sugli strumenti di raccolta.