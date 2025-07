Domanda di credito in calo: analisi 2024 per imprese e famiglie

Nel secondo semestre del 2024, il panorama del credito in Italia ha registrato significative variazioni, con una diminuzione della domanda da parte delle imprese in tutte le regioni. I settori più colpiti includono l’edilizia nel Centro Sud, le manifatture nel Mezzogiorno e i servizi nel Centro Nord. Le cause principali di questa flessione sono riconducibili a una minore attività di investimento e all’aumento dell’autofinanziamento nelle aziende.

Queste informazioni sono emerse dall’indagine “Regional Bank Lending Survey” effettuata dalle Filiali regionali della Banca d’Italia, che ha coinvolto un campione di 237 banche. L’analisi, oltre a focalizzarsi sulla domanda di credito di imprese e famiglie, ha esaminato le politiche creditizie adottate dalle banche, con dettagli per area geografica e settore economico.

Le politiche di offerta di credito alle imprese si sono mantenute stabili e caratterizzate da un atteggiamento prudente. Tuttavia, gli spread sui nuovi finanziamenti sono diminuiti. Al contempo, si è registrato un incremento nella richiesta di mutui per l’acquisto di abitazioni, contrariamente alla stabilità delle domande di credito al consumo.

Nella seconda metà dell’anno, le condizioni per i mutui sono state leggermente allentate, dopo un primo semestre più rigido. La durata media dei mutui erogati è diminuita e il rapporto tra il finanziamento e il valore dell’immobile è rimasto pressoché invariato. Invece, l’offerta di prestiti per il consumo ha mostrato una maggiore cautela rispetto ai primi sei mesi del 2024.

Infine, la domanda di depositi da parte dei risparmiatori ha visto una ripresa, mentre le banche hanno abbassato le remunerazioni sui loro strumenti di raccolta.