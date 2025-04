DolphinGemma: il modello AI di Google per decifrare il linguaggio dei delfini

Grazie all’intelligenza artificiale, la comprensione dei delfini maculati atlantici (Stenella frontalis) sta compiendo progressi significativi. In occasione della Giornata Mondiale dei Delfini, Google ha presentato DolphinGemma, un modello AI sviluppato in collaborazione con il Georgia Institute of Technology e il Wild Dolphin Project. DolphinGemma analizza le vocalizzazioni dei delfini e genera suoni simili, rappresentando un avanzamento nella decifrazione del loro linguaggio, oggetto di studi da oltre trent’anni.

Combinando vasti volumi di dati sottomarini con algoritmi audio, DolphinGemma identifica schemi sonori ricorrenti, facilitando la comunicazione interattiva tra delfini e umani. È stato introdotto anche un sistema chiamato CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry), che consente una comunicazione bidirezionale usando fischi artificiali. Questi suoni sono associati a oggetti familiari per i delfini e, se un delfino imita il fischio, può ricevere il corrispondente oggetto.

Il Wild Dolphin Project ha svolto ricerche approfondite, creando un archivio unico di audio e video legati ai comportamenti dei delfini, fondamentale per lo sviluppo di DolphinGemma. Questa tecnologia, che utilizza un tokenizzatore audio in grado di rappresentare segnali vocali complessi, è progettata per funzionare anche su smartphone, in particolare i Google Pixel. Questo approccio riduce i costi e le dimensioni dell’attrezzatura.

Infine, Google ha annunciato che DolphinGemma sarà reso disponibile come modello open source nel 2025, permettendo ad altri ricercatori di adattarlo a diverse specie di cetacei, facilitando così ulteriori studi sulla comunicazione animale.