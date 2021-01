Da Ordinary Day a The Journey, ecco le migliori canzoni della carriera solista di Dolores O’Riordan, indimenticabile voce dei Cranberries.

È stata una delle voci più belle e intense della musica irlandese e internazionale. Parliamo di Dolores O’Riordan, frontwoman dei Cranberries. Dopo tanti anni insieme al suo gruppo, nel 2007 decide di pubblicare il suo primo album da solista, intitolato Are You Listening? seguito, poi, nel 2009, da No Baggage. Come ricorderete, la cantante morì, nel 2018, dopo aver bevuto alcol mentre era in vasca: un errore che le provocò la morte per annegamento. Ricordiamola con le sue cinque migliori canzoni da solista.

Dolores O’Riordan

Dolores O’Riordan, le canzoni da solista più amate

Iniziamo la nostra lista con Ordinary Day, brano contenuto nell’album Are You Listening? pubblicato nel 2007. La canzone funge da prima traccia estratta dal primo album in studio della cantautrice irlandese. Il testo è dedicato alla figlia Molly ed è caratterizzato da una melodia molto triste e malinconica. Il brano ebbe molto successo in Italia, raggiungendo – al tempo – il secondo posto nella classifica dei singoli. Ottima accoglienza anche nel resto d’Europa.

Il video di Ordinary Day:

Andiamo avanti con When We Were Young, brano presente nell’album Are You Listening? Rappresenta il secondo estratto del primo album in studio dell’ex frontwoman dei Cranberries. Il video è stato diretto da Olvier Dahan, regista di altri videoclip della band, come Animal Instinct e Promises.

Il video di When We Were Young:

C’è, poi, Apple Of My Eye, brano presente in entrambi gli album da solista di Dolores, Are You Listening? del 2007 e No Baggage del 2009. La canzone è una ballad che la cantante irlandese ha dedicato esplicitamente al marito Don Burton, con il quale è stata sposata per vent’anni, per poi separarsi nel 2014.

Il video di Apple of My Eye:

Dolores O’Riordan, The Journey e Switch Off the Moment

Proseguiamo con The Journey, canzone presente nel secondo album in studio della cantautrice irlandese, No Baggage del 2009. Il brano è il primo singolo estratto dal secondo album in studio della O’Riordan. La canzone è nota anche con un altro titolo, This Is Your Life. Il videoclip, è stato girato in Irlanda, precisamente a Howth. Nel filmato, possiamo vedere la cantante sventolare una bandiera bianca: un gesto che fa riferimento a Bandiera bianca di Franco Battiato.

Il video di The Journey:

Infine, citiamo Switch Off the Moment, canzone presente in No Baggage del 2009. Si tratta della seconda canzone estratta dal secondo album di Dolores, la quale l’ha cantata in diverse esibizioni dal vivo. La canzone, inoltre, è stata pubblicata con la canzone I Want You, in versione CD.

Il video di Switch Off the Moment: