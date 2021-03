DA SEMPRE sempre considerato la maledizione dell’età, il dolore in realtà si può evitare o almeno ritardare il più possibile a patto di abbandonare l’idea che per curarsi si debba aspettare di essere malati e iniziare il prima possibile a costruire le basi della nostra salute di oggi e soprattutto di domani. Ne è profondamente convinto Paolo Mariconti, anestesista e specialista in medicina del dolore, membro del comitato scientifico di Amia – Associazione Italiana Medici Anti-aging – che ha da poco pubblicato il libro ‘Guarire il dolore. Tattiche investigative e strategie di cura’ (Edizioni Virgilio).

Che sia per un’emicrania o un mal di schiena, tutti noi abbiamo incontrato il dolore nel corso della vita e spesso la prima reazione è quella di ignorarlo e provare ad abituarci alla sua presenza a meno che non arrivi in forma acuta e allora ci rivolgiamo al medico per scacciarlo via. In realtà, dovremmo prestare più attenzione a questo scomodo inquilino perché quando bussa alla nostra porta in genere ha qualcosa da segnalare e infatti spesso è il primo segnale che porta il paziente dal medico. “Il dolore acuto è il segnale d’allarme lanciato dall’organismo in una situazione che mette in pericolo la sua incolumità”, spiega Mariconti che nel libro tratta il tema affrontandolo come un’indagine dove il nemico da scovare, imprigionare ed annientare è il dolore cronico. “Il corpo raccoglie il messaggio doloroso grazie ad una fitta rete di recettori nervosi, definiti nocicettori. Il dolore acuto è accompagnato da una serie di reazioni mediate anche dal sistema nervoso non controllato dalla volontà, come aumento della pressione, tachicardia, lacrimazione, sudorazione”.

Dolore cronico, una malattia

Se quello acuto è un segnale d’allarme, il dolore cronico va considerato una malattia che influenza ogni aspetto della vita di chi ne soffre causando anche isolamento sociale e depressione e modificando il ritmo del sonno, la funzionalità degli organi, l’assetto ormonale e metabolico. Insomma, favorendo i processi dell’invecchiamento. “Le cause spesso sono da ricondurre a una malattia che non può guarire, come succede nel caso dell’artrosi. Altre volte è invece dovuto a una lesione del sistema nervoso. Fra le cause più comuni il diabete non controllato, la nevralgia erpetica o fuoco di Sant’Antonio, e le lesioni dei nervi”, spiega il medico. Può anche accadere che un’emorragia, un ictus, un trauma o una zona di infiammazione in un’area del cervello coinvolta nella percezione del dolore, modifichino l’equilibrio dei messaggi in arrivo con la conseguente comparsa di sindromi dolorose importanti.

Se il dolore può essere considerato ‘colpevole’ del nostro malessere, l’investigatore che può scovare i meccanismi che lo generano è il medico del dolore o algologo. “Come un investigatore raccoglie gli indizi per arrivare all’arresto del colpevole, allo stesso modo l’algologo ricerca i segni di malattia presenti sul paziente per poi scegliere la terapia, che consiste in larga parte nell’utilizzo di farmaci, tecniche infiltrative, approcci di tipo interventistico e psicologico”, spiega Mariconti. L’esperto propone anche l’alimentazione più corretta, prescrive un’opportuna integrazione nutrizionale e consiglia un’idonea attività motoria.

Lo specialista

Per comprendere l’origine del dolore, l’algologo in principio ascolta e raccoglie gli indizi attraverso l’indagine clinica e strumentale. E’ importante capire se il dolore è circoscritto o diffuso, avvertito in superficie o in profondità, se si manifesta all’improvviso o è costante, se è di media intensità o si presenta con crisi violente. Lo specialista effettua anche alcuni esami per controllare le sensibilità mediante un batuffolo di cotone, una spilla da balia e una sorgente di calore. E poi ci sono gli esami diagnostici: “In alcuni casi è sufficiente il ricorso all’ecografia, alla Tac o alla Risonanza Magnetica Nucleare”, spiega l’algologo (ndr. eseperto di terapia del dolore). “Le aree dolenti possono essere sottoposte ad un esame tele-termografico mediante il quale è possibile ottenere immagini corrispondenti alla mappatura termica dei diversi distretti. Per indagare la presenza di lesioni ai nervi sono utili accertamenti come l’elettromiografia, che raccoglie i segnali mediante elettrodi ad ago, o i potenziali evocati, che consistono nella registrazione della risposta cerebrale a stimoli di natura diversa”, aggiunge Mariconti.

La copertina del libro: Guarire dal dolore’

La cura del dolore

L’obiettivo della terapia consiste nel ridurre l’intensità del dolore in modo che interferisca il meno possibile con la qualità della vita, nel caso non sia possibile eliminarlo totalmente. Per questo, il medico del dolore individua la terapia che meglio si adatta alla vita dei pazienti che devono seguirla regolarmente e ad orari fissi. Varie le categorie di farmaci, dagli antinfiammatori, agli antidepressivi, oppiacei e derivati della cannabis che lavorano soprattutto sul sistema nervoso centrale ripristinando l’attività dei sistemi di analgesia endogena. Si utilizzano anche i neuromodulatori che regolano l’attività dei nervi e l’eccitabilità delle fibre nervose. “Si può sfruttare l’azione di ritrovati insoliti, come alcune preparazioni ad uso locale a base di capsaicina, una sostanza, contenuta nel peperoncino che è un ottimo analgesico per il dolore da danno dei nervi”, afferma Mariconti. “Altri farmaci anomali sono i cerotti intrisi di clonidina, generalmente prescritti per il controllo dell’ipertensione. Sono in grado di ridurre la sensibilità delle terminazioni nervose alla noradrenalina, e riescono a bloccare alcuni meccanismi responsabili del dolore nevralgico nell’area di applicazione”.

Le nuove vie di somministrazione

Negli anni, la medicina del dolore ha sviluppato nuove vie di somministrazione per ridurre il carico farmacologico. “Ormai gli oppiacei possono essere assunti in soluzioni, in pastiglie, per via orale o per via transmucosale, cioè mettendo le compresse sotto la lingua o fra gengiva e guancia, oppure come spray nasali, sfruttandone in questo modo il rapido assorbimento”, spiega l’algologo. La somministrazione per via transdermica avviene invece attraverso l’applicazione sulla cute integra di cerotti che permettono un assorbimento costante di farmaco. Una curiosa modalità di erogazione dei farmaci è la intradermoterapia distrettuale, meglio nota come mesoterapia, utilizzata in certe situazioni di dolore osteoarticolare e muscolare. Attraverso aghi molto corti e sottili si sottopone il paziente a punture multiple di anestetici locali, antinfiammatori e miorilassanti. In questo modo si creano piccoli serbatoi di medicinale solamente dove serve e si riduce l’esposizione dell’organismo ad alti dosaggi di farmaco.

Il veleno del Paguro

Quando è preferibile iniettare i farmaci a contatto del sistema nervoso si ricorre a tecniche interventistiche che utilizzano cateteri molto sottili. Piccoli serbatoi che ne erogano microdosaggi sono impiantati sottocute e ricaricati a intervalli regolari per favorire un’analgesia continua. “Le sostanze che possono essere somministrate in questo modo sono poche. Tra di esse lo ziconotide, una molecola estratta dal veleno del Paguro, un mollusco del Mar dei Carabi che utilizza le proprietà paralizzanti della tossina per catturare le proprie prede, che è utilizzato come potente analgesico. Viene prescritto in casi particolarmente selezionati e con un attento monitoraggio degli effetti collaterali”, spiega il medico. E poi ci sono le nuove cure high-tech tra cui l’elettrostimolazione midollare, le tecniche di neurolesione mediante radiofrequenza, le procedure sui dischi intervertebrali e la cifoplastica. “Sono interventi scarsamente invasivi. I tempi di degenza – conclude l’esperto – sono brevi e nella maggior parte dei casi i benefici sono pressochè immediati”.