Dolore, Inganni e Malattia

Oggi, 17 dicembre, Vittorio Feltri, figura controversa del giornalismo italiano, sarà ospite del programma Belve condotto da Francesca Fagnani. Feltri, 81 anni, è noto per le sue opinioni dirette e per una vita piena di successi e difficoltà. Sposato da 55 anni con Enoe Bonfanti, la coppia ha due figli, Mattia e Fiorenza. Enoe, 85 anni, ha scelto di restare lontana dai riflettori nonostante i tradimenti del marito. Ha spiegato di non aver lasciato Feltri perché non era economicamente indipendente e non voleva che i loro figli crescessero senza di lui. I due si conobbero in un periodo difficile per Feltri, il quale, pur senza mezzi, conquistò Enoe con la sua determinazione.

Feltri ha minimizzato i suoi tradimenti definendoli “diversificazioni”, ma Enoe ha trovato queste esperienze molto difficili. Nonostante il dolore di queste situazioni, ha deciso di rimanere accanto a lui, trovando un’indipendenza lavorativa anni dopo. Prima del matrimonio con Enoe, Feltri affrontò il lutto della morte della sua prima moglie durante il parto di gemelle, un evento che lo segnò profondamente. Enoe gli fornì supporto e stabilità in quel momento critico, e Feltri ha sempre espresso la sua gratitudine per il suo aiuto.

Un ulteriore capitolo difficile nella vita di Feltri è rappresentato dalla sua malattia. Nel 2023, ha rivelato di aver scoperto un nodulo al seno, un tipo di tumore raramente associato agli uomini. Nonostante la gravità della situazione, non si è fermato e ha continuato a lavorare anche il giorno dell’intervento. Feltri ha dichiarato: “Sono uscito dall’ospedale alle 16 e sono andato direttamente a lavorare”. La sua schiettezza e il suo approccio diretto alle questioni personali lo rendono una figura complessa e polarizzante. Le sue esperienze di vita, le dichiarazioni controverse e le battaglie personali promettono di offrire uno spaccato interessante nel racconto a Belve, mettendo in luce la sua natura e la sua carriera lunga e articolata.