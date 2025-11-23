Dolore cronico in Italia

Il dolore cronico non oncologico colpisce circa 13 milioni di persone in Italia, ovvero il 10% della popolazione, e oltre un milione in Campania. Questa condizione ha forti ricadute in ambito sanitario, compromettendo la qualità della vita dei pazienti, generando isolamento sociale e lavorativo, e determinando un peso economico importante sia per il singolo che per il sistema sanitario. La gestione di questi pazienti richiede un approccio multidisciplinare integrato, che coinvolga il medico di medicina generale, lo specialista, gli infermieri, i fisioterapisti, gli psicologi e i terapisti occupazionali.

In Italia esistono le Reti di Terapia del Dolore, strutture che tuttavia sono inadeguatamente distribuite sui territori, soprattutto nelle aree interne meno presidiate. Il Ministero della Salute ha emanato Linee Guida sulla terapia del dolore cronico non oncologico, ribadendo la necessità di garantire accesso alle cure attraverso il potenziamento delle reti e la continuità assistenziale tra territorio e ospedale.

Recenti ricerche hanno evidenziato che l’uso prolungato di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) per il trattamento del dolore non oncologico di grado lieve e moderato può aumentare il rischio di infarto, ictus e morte per eventi cardiovascolari maggiori. Inoltre, l’uso occasionale di questi farmaci può comportare gravi conseguenze in termini di effetti collaterali, come perforazioni gastriche, emorragie e alterazioni della coagulazione.

Per evitare che i pazienti ricorrano al “fai da te” e all’acquisto e consumo autonoma di farmaci inappropriati, è necessario fare dell’ascolto un tempo di cura. La medicina generale può svolgere un ruolo fondamentale nella gestione del dolore cronico, soprattutto se coinvolta in modo strutturale e proattivo attraverso la nuova dimensione organizzativa digitale. La disponibilità di sistemi digitali informativi evoluti può supportare il medico e le AFT nell’acquisire consapevolezza nelle complessità assistenziali inerenti alla gestione del dolore cronico.