“Nel mese di luglio, 1-2 settimane prima del ciclo, mi è venuto per la prima volta un dolore al seno sinistro, che mi sembrava più gonfio, e dopo 2-3 giorni è andato via. Il dolore si è poi ripresentato nel mese di agosto per ben due volte, circa una settimana prima e dopo il ciclo, sparendo di nuovo dopo 2-3 giorni. Ho 19 anni e sono un po’ preoccupata, a luglio ho dato colpa allo stress causato dallo studio per la maturità e al caldo, se si ripresenta di nuovo vado a fare qualche accertamento…cosa potrebbe essere?”

Risponde Annamaria Molino, docente presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, già Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica e del Gruppo Senologico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Cara Lettrice,

come sa in questa rubrica non possiamo dare pareri clinici, che richiederebbero una visita. In linea generale, il dolore al seno può essere dovuto a varie cause: patologie benigne della mammella, squilibri ormonali, ma a volte, raramente, anche i tumori possono dare dolore. Lo stesso si può dire per la sensazione di “seno gonfio” che lei descrive, se sono assenti segni di infiammazione (rossore, calore). Se fossero presenti questi segni e si configurasse un quadro di mastite, bisogna farsi vedere subito.

Comunque, quando si presentano sintomi al seno è sempre opportuno farsi visitare da un senologo presso un centro senologico multidisciplinare (Breast Unit) che, dopo aver valutato tutta la storia e la situazione personale, deciderà se è indicato eseguire un esame strumentale che, nel caso di persone giovani come lei, sarebbe in prima istanza un’ecografia.