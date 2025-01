Dolomiti: quando lo sci incontra il gusto

Il sole brilla sulle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità UNESCO, dove la Val d’Ega (BZ) si distingue per le sue piste da sci e snowboard, immerse in un manto bianco cristallino. In questo incantevole scenario, tra la vista del Catinaccio e del Latemar che si riflettono nel Lago di Carezza, si celebra una tradizione gastronomica d’eccellenza. Tra l’8 e il 30 marzo 2025, l’evento Beef & Snow offre l’opportunità di coniugare la passione per la neve con il gusto, scoprendo i prodotti locali, in particolare la rinomata carne di manzo della Val d’Ega.

Durante la stagione sciistica, i rifugi e i ristoranti di Carezza e Obereggen propongono creazioni culinarie dedicate alle specialità altoatesine. I visitatori possono gustare una varietà di ricette che fondono elementi tradizionali e innovativi, riflettendo l’amore per il territorio e i suoi prodotti tipici, capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. L’iniziativa unisce sport, passione per la neve e delizie in tavola, inserendosi nel contesto delle tradizionali Settimane Culinarie, dove il turismo si incontra con l’allevamento, l’agricoltura a km zero e l’enogastronomia, promuovendo un’esperienza di soggiorno completa e ricca di sapori unici.

In questo periodo, gli sciatori non solo possono approfittare delle magnifiche piste, ma anche esplorare il patrimonio culinario dell’area. Con piatti che variamo dai tradizionali stufati di carne a rivisitazioni creative, ogni rifugio presenta il meglio della cucina altoatesina, rendendo il soggiorno in Val d’Ega un vero viaggio del gusto. Aggiungete a questo l’atmosfera incantevole della neve e dei paesaggi montani, ed ecco crearsi un’esperienza indimenticabile.

Beef & Snow rappresenta dunque un connubio perfetto fra sport e gastronomia, un invito a valorizzare i prodotti locali e a scoprire la ricchezza della cultura culinaria dell’Alto Adige, attraverso eventi e degustazioni che celebrano l’arte di mangiare e sciare in uno dei luoghi più belli d’Italia.