9.1 C
Roma
sabato – 29 Novembre 2025
Viaggi

Dolomiti: le migliori destinazioni in Italia

Da stranotizie
Dolomiti: le migliori destinazioni in Italia

Le Dolomiti sono una delle destinazioni italiane più amate nel mondo, con paesaggi meravigliosi e numerose attività da fare durante tutto l’anno. Dai panorami mozzafiato delle valli ladine alle terrazze naturali a 3000 metri, passando per laghi turchesi e piste leggendarie, ci sono molti luoghi iconici da visitare.

Brunico è considerata la capitale della Val Pusteria e offre una base strategica per esplorare le Tre Cime, il Plan de Corones e il Lago di Braies. Tra le cose da vedere a Brunico ci sono il Castello con il MMM Ripa di Reinhold Messner e il tramonto lungo la Rienza. In inverno si può sciare sul Plan de Corones, mentre in estate ci sono ciclabili pianeggianti fino a San Candido o Lienz.

Madonna di Campiglio è una delle località più eleganti delle Dolomiti, situata nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Nei dintorni si trovano le Cascate di Vallesinella, i 5 Laghi e il massiccio del Grostè, che offrono un paradiso di sentieri, vie ferrate e panorami. In inverno il comprensorio collega Campiglio a Folgarida-Marilleva e Pinzolo, con piste tra le migliori in Italia.

La Val di Fassa è una delle valli dolomitiche più belle, grazie ai suoi panorami iconici tra Sella, Sassolungo e Catinaccio. Soggiornare qui significa poter visitare località come Canazei, Campitello, Pozza e Vigo in una sola vacanza. La valle è perfettamente collegata alla Sellaronda d’inverno e vanta una fitta rete di sentieri d’estate, oltre a stabilimenti termali dove rilassarsi.

Merano è una località elegante e tranquilla, perfetta per chi cerca relax e attività da fare. Tra le cose da vedere a Merano ci sono Merano 2000 per facili escursioni in quota, i Giardini di Castel Trauttmansdorff, le Terme e la Passeggiata Tappeiner con vista sui meleti.

Cortina d’Ampezzo è la regina delle Dolomiti e offre vette scolpite, laghi smeraldo e percorsi storici tra Tofane, Cristallo e Sorapis. Tra le cose da vedere a Cortina d’Ampezzo ci sono il Corso Italia, i vari musei, la Basilica e i numerosi locali dove passare l’apres ski.

La Val Badia è una zona dalla cultura ladina tra Santa Croce, Fanes e il gruppo del Sella, che unisce cultura, gastronomia stellata e panorami incredibili. Corvara, La Villa, San Cassiano e Colfosco sono borghi ideali per chi vuole fare una vacanza sulle Dolomiti in qualsiasi stagione dell’anno.

La Val Gardena è una valle iconica dove sono famosissime le sculture di legno e i panorami delle Dolomiti disegnano uno skyline inconfondibile. Ortisei, Santa Cristina e Selva sono perfette basi per esplorare Seceda, il Sassolungo e l’Alpe di Siusi, con servizi, impianti e percorsi adatti alle famiglie.

Dobbiaco è alle porte del Parco Naturale Tre Cime e offre relax, bellissimi laghi e sentieri di montagna che d’inverno si imbiancano. Il Lago di Dobbiaco e Lago di Landro sono assolutamente da visitare, anche per la prima volta sulle Dolomiti.

Alleghe è un borgo fra le Dolomite venete, affacciato sull’omonimo lago, ai piedi del Civetta e vicino alla Marmolada. Con la funivia si può salire fino ai Piani di Pezzè per trekking e, d’inverno, all’ampio comprensorio del Civetta.

Sappada è un borgo ideale per chi cerca autenticità e ritmi lenti, al confine tra Cadore e Carnia. Offre passeggiate facili, cascatelle e malghe, oltre a un’anima invernale votata al fondo e al divertimento sulla neve. Tra le cose da vedere a Sappada ci sono Sappada Vecchia, con case di legno e balconi fioriti, le cascatelle di Sappada e le Sorgenti del Piave.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
ArtePanettone a Rho
Articolo successivo
Lupi in Emilia Romagna
ARTICOLI CORRELATI
Viaggi

Viaggi in Cina

Viaggi

Viaggi low cost con Ryanair

Viaggi

Bergamo regola case vacanza

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.