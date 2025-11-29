Dolomiti: le migliori destinazioni in Italia

Le Dolomiti sono una delle destinazioni italiane più amate nel mondo, con paesaggi meravigliosi e numerose attività da fare durante tutto l’anno. Dai panorami mozzafiato delle valli ladine alle terrazze naturali a 3000 metri, passando per laghi turchesi e piste leggendarie, ci sono molti luoghi iconici da visitare.

Brunico è considerata la capitale della Val Pusteria e offre una base strategica per esplorare le Tre Cime, il Plan de Corones e il Lago di Braies. Tra le cose da vedere a Brunico ci sono il Castello con il MMM Ripa di Reinhold Messner e il tramonto lungo la Rienza. In inverno si può sciare sul Plan de Corones, mentre in estate ci sono ciclabili pianeggianti fino a San Candido o Lienz.

Madonna di Campiglio è una delle località più eleganti delle Dolomiti, situata nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Nei dintorni si trovano le Cascate di Vallesinella, i 5 Laghi e il massiccio del Grostè, che offrono un paradiso di sentieri, vie ferrate e panorami. In inverno il comprensorio collega Campiglio a Folgarida-Marilleva e Pinzolo, con piste tra le migliori in Italia.

La Val di Fassa è una delle valli dolomitiche più belle, grazie ai suoi panorami iconici tra Sella, Sassolungo e Catinaccio. Soggiornare qui significa poter visitare località come Canazei, Campitello, Pozza e Vigo in una sola vacanza. La valle è perfettamente collegata alla Sellaronda d’inverno e vanta una fitta rete di sentieri d’estate, oltre a stabilimenti termali dove rilassarsi.

Merano è una località elegante e tranquilla, perfetta per chi cerca relax e attività da fare. Tra le cose da vedere a Merano ci sono Merano 2000 per facili escursioni in quota, i Giardini di Castel Trauttmansdorff, le Terme e la Passeggiata Tappeiner con vista sui meleti.

Cortina d’Ampezzo è la regina delle Dolomiti e offre vette scolpite, laghi smeraldo e percorsi storici tra Tofane, Cristallo e Sorapis. Tra le cose da vedere a Cortina d’Ampezzo ci sono il Corso Italia, i vari musei, la Basilica e i numerosi locali dove passare l’apres ski.

La Val Badia è una zona dalla cultura ladina tra Santa Croce, Fanes e il gruppo del Sella, che unisce cultura, gastronomia stellata e panorami incredibili. Corvara, La Villa, San Cassiano e Colfosco sono borghi ideali per chi vuole fare una vacanza sulle Dolomiti in qualsiasi stagione dell’anno.

La Val Gardena è una valle iconica dove sono famosissime le sculture di legno e i panorami delle Dolomiti disegnano uno skyline inconfondibile. Ortisei, Santa Cristina e Selva sono perfette basi per esplorare Seceda, il Sassolungo e l’Alpe di Siusi, con servizi, impianti e percorsi adatti alle famiglie.

Dobbiaco è alle porte del Parco Naturale Tre Cime e offre relax, bellissimi laghi e sentieri di montagna che d’inverno si imbiancano. Il Lago di Dobbiaco e Lago di Landro sono assolutamente da visitare, anche per la prima volta sulle Dolomiti.

Alleghe è un borgo fra le Dolomite venete, affacciato sull’omonimo lago, ai piedi del Civetta e vicino alla Marmolada. Con la funivia si può salire fino ai Piani di Pezzè per trekking e, d’inverno, all’ampio comprensorio del Civetta.

Sappada è un borgo ideale per chi cerca autenticità e ritmi lenti, al confine tra Cadore e Carnia. Offre passeggiate facili, cascatelle e malghe, oltre a un’anima invernale votata al fondo e al divertimento sulla neve. Tra le cose da vedere a Sappada ci sono Sappada Vecchia, con case di legno e balconi fioriti, le cascatelle di Sappada e le Sorgenti del Piave.