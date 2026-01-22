Dolly Parton, la regina del Tennessee

Dolly Parton è una cantante e attrice molto amata per le sue battute spiritose e intelligenti. La biografa Martha Ackmann ha scritto un libro sulla vita di Dolly Parton, intitolato “Nessuno è pazzo: la vita e i tempi di Dolly Parton”, in cui racconta la storia della sua vita e della sua carriera. Dolly Parton è nata in una famiglia povera con 11 fratelli e sorelle e ha iniziato a cantare fin da bambina. La sua fede pentecostale l’ha guidata nel suo desiderio di diventare una cantante e ha avuto un momento di connessione con il Signore in una cappella abbandonata che ha galvanizzato le sue aspirazioni musicali.

Dolly Parton ha iniziato la sua carriera musicale a Nashville all’età di 18 anni e ha ottenuto il suo primo contratto discografico. Tuttavia, non si è sentita a suo agio nel cantare musica pop e quindi è tornata alla musica country, ottenendo successo con “The Porter Wagoner Show”. La sua scrittura di canzoni è continuata dietro le quinte, anche se aveva difficoltà a tenere carta e matita a portata di mano.

Il libro di Ackmann racconta anche alcuni momenti più bui della vita di Dolly Parton, come un esaurimento nervoso nel 1982 e un crollo della carriera. Tuttavia, il suo impegno nel “piano di Dio” l’ha aiutata a uscire dalla crisi e a raggiungere livelli più alti e una maggiore donazione. La sua filantropia include la “Biblioteca dell’immaginazione”, che ha iniziato nel 1995 e che ha spedito oltre 264 milioni di libri gratuitamente ai bambini.

Secondo Ackmann, la qualità che definisce Dolly Parton è la decenza, oltre alla sua energia, al suo duro lavoro e alla sua dedizione. Dolly Parton ha anche celebrato il suo compleanno ristampando una nuova registrazione di beneficenza della sua canzone classica “La luce di un mattino limpido e azzurro” con la partecipazione di altre cantanti. Lo stato del Tennessee ha dichiarato il 19 gennaio “Dolly Parton Day” in suo onore.