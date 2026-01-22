13.1 C
Roma
giovedì – 22 Gennaio 2026
Musica

Dolly Parton, la regina del Tennessee

Da stranotizie
Dolly Parton, la regina del Tennessee

Dolly Parton è una cantante e attrice molto amata per le sue battute spiritose e intelligenti. La biografa Martha Ackmann ha scritto un libro sulla vita di Dolly Parton, intitolato “Nessuno è pazzo: la vita e i tempi di Dolly Parton”, in cui racconta la storia della sua vita e della sua carriera. Dolly Parton è nata in una famiglia povera con 11 fratelli e sorelle e ha iniziato a cantare fin da bambina. La sua fede pentecostale l’ha guidata nel suo desiderio di diventare una cantante e ha avuto un momento di connessione con il Signore in una cappella abbandonata che ha galvanizzato le sue aspirazioni musicali.

Dolly Parton ha iniziato la sua carriera musicale a Nashville all’età di 18 anni e ha ottenuto il suo primo contratto discografico. Tuttavia, non si è sentita a suo agio nel cantare musica pop e quindi è tornata alla musica country, ottenendo successo con “The Porter Wagoner Show”. La sua scrittura di canzoni è continuata dietro le quinte, anche se aveva difficoltà a tenere carta e matita a portata di mano.

Il libro di Ackmann racconta anche alcuni momenti più bui della vita di Dolly Parton, come un esaurimento nervoso nel 1982 e un crollo della carriera. Tuttavia, il suo impegno nel “piano di Dio” l’ha aiutata a uscire dalla crisi e a raggiungere livelli più alti e una maggiore donazione. La sua filantropia include la “Biblioteca dell’immaginazione”, che ha iniziato nel 1995 e che ha spedito oltre 264 milioni di libri gratuitamente ai bambini.

Secondo Ackmann, la qualità che definisce Dolly Parton è la decenza, oltre alla sua energia, al suo duro lavoro e alla sua dedizione. Dolly Parton ha anche celebrato il suo compleanno ristampando una nuova registrazione di beneficenza della sua canzone classica “La luce di un mattino limpido e azzurro” con la partecipazione di altre cantanti. Lo stato del Tennessee ha dichiarato il 19 gennaio “Dolly Parton Day” in suo onore.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Animali selvatici salvati a Milano
Articolo successivo
Sistema di spionaggio Italia: Microsoft al centro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.