mercoledì – 31 Dicembre 2025
Dollaro Usa verso peggiore anno dal 2017

Il dollaro statunitense si avvia a concludere l’anno con la peggiore performance degli ultimi sette anni, misurata rispetto a un paniere di valute concorrenti. L’indice ICE del dollaro statunitense è salito dello 0,2% mercoledì, nell’ultima seduta di contrattazioni, ma ha registrato un calo del 9,2% dall’inizio dell’anno, facendogli registrare la peggiore performance annuale dal 2017, quando scese del 9,9%, secondo Dow Jones Market Data. In questo momento per comprare un euro ci vogliono 1,174 dollari.

