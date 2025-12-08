Dollaro USA: attesa per la decisione della Fed

L’indice del dollaro statunitense è rimasto stabile durante l’orario di negoziazione americano, scambiando sopra il livello di 99,00. I partecipanti al mercato attendono la decisione sul tasso di interesse della Federal Reserve e il rilascio di un nuovo riepilogo delle prospettive economiche.

La tabella delle variazioni percentuali del dollaro statunitense rispetto alle principali valute mostra che il dollaro statunitense è stato il più forte rispetto al franco svizzero. Le variazioni percentuali sono state positive per il dollaro statunitense rispetto alle valute elencate, ad esempio il dollaro statunitense ha guadagnato lo 0,07% rispetto all’euro, lo 0,09% rispetto alla sterlina inglese e lo 0,30% rispetto al yen giapponese.

La coppia EUR/USD ha perso slancio, scendendo al minimo di tre giorni a 1,1616 e attualmente viene scambiata vicino a 1,1630 in un clima di continua avversione al rischio. La coppia GBP/USD è stata messa sotto pressione ed è scesa sotto 1,3320 poiché gli investitori hanno utilizzato liquidità in vista della decisione sul tasso di interesse della Fed.

L’USD/JPY si sta muovendo al di sopra della zona di prezzo 155,80, con pochi movimenti in vista della decisione sul tasso di interesse della Fed e del discorso del governatore della Banca del Giappone. L’AUD/USD è sceso nell’area di prezzo di 0,6630 dopo aver toccato un altro massimo plurisettimanale a 0,6649 in vista dell’annuncio di politica monetaria della Reserve Bank of Australia.

I prezzi dell’oro sono al consueto livello di circa 4.200 dollari per il quarto giorno consecutivo, mantenendo la loro posizione di attesa prima della decisione di politica monetaria della Fed. Entro questa settimana gli Stati Uniti pubblicheranno anche i dati sull’occupazione, inclusi la media di quattro settimane dell’ADP Employment Change e le aperture di lavoro Jolts per settembre e ottobre.