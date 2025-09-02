Dollaro in calo: crescono gli investimenti nell’azionario europeo

Nel corso di quest’anno, si assiste a un allontanamento dagli investimenti in dollari, in particolare nei mercati azionari, con gli investitori che preferiscono i mercati europei a quelli statunitensi. Dati di Morningstar rivelano una diminuzione nella domanda di azioni large cap statunitensi, accompagnata da un evidente aumento dell’azionario large cap europeo, in precedenza trascurato. Al contrario, la domanda di strategie obbligazionarie globali e statunitensi è aumentata o rimasta stabile.

Secondo Flavio Carpenzano, Investment Director di Capital Group, gli investitori obbligazionari continuano a considerare il dollaro USA interessante a causa dei rendimenti nominali e reali favorevoli, nonostante il rischio di cambio. Anche se la proporzione di detentori esteri di Treasury USA è diminuita nel tempo, rappresentano ancora un importante gruppo di investitori. La loro presenza è scesa dal 50% circa al 31%, con una riduzione più pronunciata tra le istituzioni ufficiali mentre gli investitori retail e privati non statunitensi hanno aumentato la loro esposizione.

Per quanto riguarda il finanziamento del deficit statunitense, la partecipazione degli investitori esteri alle aste dei Treasury è rimasta in linea con le medie recenti, e i fondi comuni di investimento del Tesoro USA mostrano una crescita solida. Sebbene le banche centrali diversifichino le loro riserve valutarie, è improbabile un ulteriore significativo calo delle riserve in dollari, data la mancanza di valide alternative.

L’oro, sebbene sottoposto a volatilità, non offre stabilità come alternativa. L’euro è limitato a causa delle dimensioni ridotte del mercato obbligazionario europeo rispetto ai Treasury USA. Per gli investitori non USA, le obbligazioni in dollari possono risultare attraenti, ma è fondamentale coprirsi contro il rischio di cambio. Nonostante l’aumento dei costi di copertura, i rendimenti rimangono invitanti, permettendo agli investitori europei di accedere a mercati obbligazionari più ampi e diversificati senza compromettere i rendimenti.