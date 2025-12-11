Dollaro australiano debole contro lo yen giapponese

Il dollaro australiano (AUD) ha subito un calo intorno a 103,50 durante la prima sessione europea di giovedì a causa della pubblicazione di dati contrastanti sull’occupazione australiana. Tuttavia, l’atteggiamento aggressivo della Reserve Bank of Australia (RBA) potrebbe contribuire a limitare le perdite dell’AUD.

I dati diffusi dacell’Ufficio australiano di statistica hanno mostrato che il tasso di disoccupazione australiano è rimasto stabile al 4,3% a novembre, inferiore al consenso del mercato del 4,4%. Inoltre, il turnover occupazionale australiano è stato di -21,3 mila a novembre contro 41,1 mila di ottobre, rispetto alle previsioni di consenso di 20 mila.

L’atteggiamento aggressivo della banca centrale australiana potrebbe fornire un certo supporto all’Aussie nei confronti dello yen giapponese (JPY). Il governatore della RBA Michele Bullock ha affermato che i tagli dei tassi di interesse non sono in vista per il prossimo futuro e che il consiglio sta discutendo la possibilità di aumenti dei tassi se le pressioni inflazionistiche persistono.

I trader restano preoccupati per le misure fiscali espansive del Giappone e per la crescita, nel contesto dell’offensiva reflazionistica del governo. Ciò potrebbe pesare sullo yen giapponese e fungere da vento favorevole per la rotta trasversale. Il primo ministro giapponese sta perseguendo un’agenda a favore della crescita che i mercati vedono come un segnale di possibili stimoli fiscali e condizioni di finanziamento più flessibili.

Uno dei fattori più importanti per il dollaro australiano è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia. Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore importante è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore determinante, così come lo sono l’inflazione australiana, il suo tasso di crescita e la sua bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.

La Reserve Bank of Australia influenza il dollaro australiano fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo insieme. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% aggiustando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso.

La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha un grande impatto sul valore del dollaro australiano. Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. È vero il contrario quando l’economia cinese non cresce così rapidamente come previsto.

Il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia e il prezzo del minerale di ferro può quindi influenzare il dollaro australiano. Generalmente, quando il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD aumenta con l’aumento della domanda complessiva della valuta. È vero il contrario quando il prezzo del minerale di ferro scende.

La bilancia commerciale, la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni desiderabili, la sua valuta si apprezzerà esclusivamente grazie all’eccesso di domanda generata da acquirenti stranieri che desiderano acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto quando la bilancia commerciale è negativa.