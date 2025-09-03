28.4 C
Dolci light italiani: 3 ricette deliziose e sane

Da StraNotizie
Dolci light italiani: 3 ricette deliziose e sane

Esistono tanti dolci light che permettono di soddisfare la voglia di dolce senza sensi di colpa. Tra le ricette proposte da Romina Cervigni, nutrizionista e responsabile scientifica della Fondazione Valter Longo, troviamo delle praline fatte con datteri, cacao e cocco, una mini cheesecake con granola e dei brownies a base di fagioli rossi.

La dottoressa Cervigni rassicura che non è necessario rinunciare ai dolci anche se si è a dieta, l’importante è non esagerare con le quantità e prestare attenzione agli zuccheri. Gli zuccheri contenuti nella frutta, per esempio, sono essenziali per il nostro corpo. I dolci a base di frutta sono tra i più leggeri, poiché oltre agli zuccheri apportano anche acqua e fibre, che aiutano a rallentare l’assorbimento del glucosio. Tra le alternative leggere ci sono le macedonie o le mele al forno, e il sorbetto al limone è sempre una scelta meno pesante rispetto al gelato.

Per preparare dolci meno calorici, è consigliabile combinare la frutta con cioccolato fondente e frutta secca, ricca di fibre. Utilizzare solo albume d’uovo per compattare gli impasti è un’altra buona pratica. Inoltre, per evitare che i dolci appesantiscano, è preferibile gustarli al mattino o subito dopo un pasto equilibrato, evitando invece di consumarli alla sera.

Di seguito, ecco tre ricette light da provare:

Praline di datteri, cacao e cocco
Ingredienti: 260 g di datteri, 100 g di cocco rapè, 140 g di cacao amaro, 100 g di frutta secca, scorza di limone e 200 ml di latte di mandorla. Procedimento: mescolare tutti gli ingredienti e formare delle palline.

Mini cheesecake con granola
Ingredienti: 300 g di fiocchi di avena, 100 g di farro soffiato, 250 g di albume, cacao amaro, frutta secca e yogurt vegetale. Procedimento: montare gli albumi, mescolare gli ingredienti e cuocere in forno.

Brownies ai fagioli rossi
Ingredienti: 240 g di fagioli rossi, latte di mandorla, cacao in polvere, olio di cocco, miele e cioccolato fondente. Procedimento: frullare gli ingredienti e cuocere in forno.

