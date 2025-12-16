Dolci italiani da Sicilia Liguria e Campania

Il programma “Accademia di pasticceria” sta riscoprendo le storie dietro i dolci tradizionali italiani. La leggenda racconta che la torta caprese sia nata per accontentare la voglia di dolce di Maria Carolina d’Asburgo, mentre la torta Jolanda è dedicata a una principessa. Il buccellato siciliano si chiama così perché in latino “buccellatum” vuol dire “ciambella”.

Il maestro Luigi Biasetto, conduttore del programma, ha commentato che quando un dolce supera i secoli, significa che è stato tramandato di generazione in generazione perché ha fondamenta solide, non solo in termini di cultura e appartenenza al territorio, ma anche di bontà. L’Italia è l’unico Paese al mondo così ricco di tradizioni culinarie e dolciarie, con una forte identità regionale, provinciale e paesana.

Nella prima puntata del programma, sono state preparate tre ricette tradizionali: la torta caprese, il buccellato e la torta Jolanda, dalle regioni Campania, Sicilia e Lombardia. I maestri Ampi Francesco Boccia, Salvatore Cappello e Marco Battaglia hanno portato la loro ricetta e il maestro Luigi Biasetto ha dato alcuni trucchi ai telespettatori.

Per la torta Jolanda, il maestro Marco Battaglia ha fornito la ricetta, che prevede l’uso di burro, zucchero a velo, fecola di patate, uova, farina frolla, tuorlo, alcolato alla vaniglia e polpa di vaniglia. Per la crema allo zabaione, sono necessari marsala, tuorlo, zucchero e amido di riso.

Per la torta caprese, il maestro Francesco Boccia ha fornito la ricetta, che prevede l’uso di mandorle in polvere, zucchero, cioccolato fondente, burro, uova, fecola di patate, sale, scorza di arancia grattugiata e polpa di vaniglia.

Per il buccellato, il maestro Salvatore Cappello ha fornito la ricetta, che prevede l’uso di farina, strutto, zucchero, uova, miele, acqua, buccia di limone, fichi secchi, confettura di fichi, marsala, buccia di arancia, mandarini, uvetta sultanina, zucca candita, nocciole, noci, mandorle, gocce di cioccolato fondente e spezie aromatiche.