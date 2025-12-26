Dolci di Natale in Liguria

La Liguria, terra stretta tra l’abbraccio delle montagne e il respiro del mare, custodisce una tradizione dolciaria natalizia che è lo specchio fedele della sua storia e del suo carattere. Il Natale in Liguria non ha il sapore delle creme opulente o delle architetture di zucchero barocche, ma profuma di spezie d’Oriente, di frutta candita preziosa e di una “parsimonia apparente” che nasconde una ricchezza straordinaria.

I dolci liguri delle feste raccontano di naviganti che tornavano a casa con bisacce cariche di uvetta, acque di fiori d’arancio e canditi, ingredienti che venivano custoditi come tesori per celebrare la Natività. La pasticceria ligure è “asciutta”, pensata per durare nel tempo, per essere conservata nelle dispense o portata in viaggio per mare, ma capace di sprigionare una complessità aromatica unica al primo morso.

Il Pandolce Genovese è il simbolo indiscusso del Natale in Liguria, un dolce che è un monumento commestibile alla storia di Genova. La leggenda narra che fu l’ammiraglio Andrea Doria a bandire un concorso per creare un dolce che fosse degno della potenza marittima della città e che potesse conservarsi a lungo durante le traversate oceaniche. Il risultato è un trionfo di uvetta, pinoli, semi di finocchietto e una generosa quantità di frutta candita.

Esistono due versioni distinte di Pandolce Genovese: la versione “alta” è quella storica, preparata con lievito madre e sottoposta a tempi di lievitazione lunghissimi, mentre la versione “bassa” è più ricca di burro e utilizza il lievito chimico. Il consumo del Pandolce è legato a un rituale domestico sacro: secondo la tradizione, deve essere il più giovane della tavolata a inserire un rametto di ulivo o alloro sulla sommità del dolce in segno di buon auspicio.

I Gobeletti sono considerati da molti storici della gastronomia come i dolci più antichi della Liguria, forse antenati della più comune pasticceria frolla italiana. Sono piccoli capolavori di ingegneria dolciaria: due dischi di pasta frolla sigillati ai bordi che racchiudono un cuore dolce. La variazione geografica del ripieno cambia spostandosi lungo l’arco ligure, con la confettura di mele cotogne nella Riviera di Levante e la confettura di Chinotto di Savona nella Riviera di Ponente.

I Canestrelli di Torriglia sono un piccolo comune nell’entroterra di Genova che è la capitale indiscussa di questa prelibatezza. Riconoscibili per la classica forma a fiore con sei petali e il buco centrale, questi biscotti rappresentano l’apoteosi della semplicità che diventa eccellenza grazie alla qualità delle materie prime. Il segreto della loro consistenza inimitabile risiede nell’uso di una quantità molto generosa di burro fresco e nell’utilizzo di tuorli d’uovo sodi passati al setaccio nell’impasto.