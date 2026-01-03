13.8 C
Dolci di Epifania in Italia

La festa della Befana è una celebrazione unica al mondo che si tiene in Italia, caratterizzata da tradizioni e leggende antiche. A differenza di altri paesi, come la Spagna e la Francia, dove si concentra l’attenzione sull’arrivo dei Re Magi, in Italia la Befana è la protagonista, regalando leccornie e dolci ai bambini.

L’Epifania celebra l’arrivo dei tre re che rivelano al mondo il Salvatore, dodici giorni dopo la nascita, e corrisponde ai dodici giorni in cui gli antichi romani festeggiavano il solstizio d’inverno e la rinascita del ciclo agricolo. La tradizione cristiana ha assimilato la Befana a Madre Natura, e ogni anno lei offre dolci ai bimbi nella speranza di incontrare Gesù Bambino, lasciando anche un pezzo di carbone come piccolo castigo per i meno meritevoli.

In occasione dell’Epifania, le Marche esprimono il loro goloso plurale culturale con diverse ricette tradizionali. Sui Monti Sibillini, si preparano biscotti a forma di animali, come cani, gatti e colombe, chiamati “Befanini”, che profumano di vaniglia, limone e arancia. In altre zone, come Sassoferrato e Fabriano, si preparano dolci come i “Santi Re Magi” e i “Santi Re Mascini”, con ingredienti come tuorli, zucchero, farina e burro.

A Matelica, si preparano i “Favoriti”, con farina, zucchero, uova e scorza d’arancio, mentre a Serra San Quirico, si preparano biscotti a forma di pecorelle, chiamati “Pecorelle”, fatti a mano con marmellata di mele cotogne, uvetta e mandorle. Queste tradizioni sono portate avanti con passione e arte da panifici e pasticcerie locali, che perpetuano la tradizione del panificio e della pasticceria.

