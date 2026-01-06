Dolci delle Marche per l’Epifania

Nella tradizione marchigiana, la calza della Befana è un’occasione per assaporare dolci tipici legati alla cultura contadina. Tra questi, ci sono le Pecorelle, originarie dell’entroterra fabrianese e di Corinaldo, che sono dolci ripieni di mosto, noci e frutta secca, profumati con cannella.

Un altro dolce tradizionale è il Bostrengo, proveniente da Urbania, dove si tiene la Festa nazionale della Befana. Il Bostrengo è un dolce povero, preparato con uvetta, frutta secca, latte, pane raffermo, riso e uova, e ogni massaia lo preparava in base a quanto aveva disponibile nella sua “credenza”.

Ad Ancona, invece, si prepara il Pastrengo, un dolce fatto con polenta di mais, secondo la ricetta dello chef Andrea Tantucci. Gli ingredienti includono polenta, uvetta, fichi secchi, mandorle, zucchero, arancia, cannella e olio extra vergine di oliva. La preparazione prevede di mettere l’uvetta a bagno nel liquore all’anice, lavorare la polenta con le mani, unire gli ingredienti e creare un impasto che viene infornato a 150 gradi per un’ora circa.

Nel Maceratese, nella zona di Camerino, si prepara il Pan Nociato, un dolce semplice che ricorda la forma di un panettone, aromatizzato con scorza di arancia grattugiata e cannella. Gli ingredienti includono farina, acqua, lievito di birra, zucchero, olio, noci, fichi secchi, uvetta e cannella, e la preparazione prevede di infornare il dolce a 170 gradi per mezz’ora circa.