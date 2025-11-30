Dolci della Romagna

Il maestro pasticcere ravennate Ivan Baccarini presenterà il suo libro “La dolce Romagna”. Il volume è un viaggio nella storia della sua famiglia, che rilevò la pasticceria “Veneziana” fondata un secolo prima, diventata un punto di riferimento per i ravennati.

Baccarini, che subentrò al padre Ermanno e oggi è affiancato dalla moglie Alessandra e dal figlio Cristian, racconta un mondo fatto di profumi, emozioni e tradizioni. La pasticceria non è fatta solo di misure esatte, ma di intuizioni, sensazioni e passione.

Nel libro si intrecciano memoria e innovazione: dalla ciambella della domenica ai biscotti zuccherini delle cerimonie, dalla torta di riso alle versioni dolci della piadina, fino alle novità internazionali come il New York Roll, il Pain au Chocolat e il “Maritozzo Moderno”.

La Romagna non ti dà solo ingredienti, ti dà storie.