Dolci Assaggi della Tuscia

Da stranotizie
Dolci Assaggi della Tuscia

Il sindaco Emanuele Maggi ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa “Dolci Assaggi della Tuscia”, che ha avuto luogo a Villa Giustiniani a Bassano Romano. L’evento ha richiamato numerosi visitatori e turisti e ha avuto un bilancio più che positivo, grazie a una programmazione attenta e a un lavoro corale.

L’evento ha valorizzato il borgo e uno dei suoi luoghi simbolo, offrendo un percorso tra le tipicità dolciarie delle comunità attraversate dalla Romea Strata, in un’atmosfera suggestiva ispirata al Rinascimento. I presenti hanno potuto degustare i dolci e immergersi nella storia, nella cultura e nei sapori della Tuscia, accompagnati da canti, balli e rievocazioni.

Il successo dell’iniziativa è stato possibile anche grazie al contributo della Regione Lazio e alla collaborazione dei numerosi forni e delle attività della provincia, dei professionisti coinvolti e dei volontari. Il sindaco ha ringraziato in particolare Tamara Sernacchioli per l’impegno costante e la cura dimostrata nella realizzazione dell’evento.

“Dolci Assaggi della Tuscia” si conferma come un appuntamento gastronomico e un’occasione di crescita per Bassano Romano e per l’intero territorio, puntando su identità, qualità e partecipazione. L’amministrazione comunale sottolinea che questo percorso condiviso può diventare un vero motore di sviluppo per la Tuscia.

