Dolcenera, Anima mundi: uscita e tracklist

Dolcenera, Anima mundi: la data di uscita, la tracklist e tutti i dettagli sul nuovo album della cantautrice pugliese.

A sette anni dall’ultima uscita, torna finalmente Dolcenera. La cantante salentina rompe il silenzio e annuncia un nuovo album, Anima mundi, in arrivo tra pochissimi giorni, anticipato già dal 2 dicembre da un nuovo singolo, Lo-Fi. Un grande ritorno per l’artista, ferma addirittura da Le stelle non tremano, pubblicato nel 2015. In questi anni di silenzio, l’avevano ascoltata solo attraverso alcuni singoli e vista sul piccolo schermo come talent di programmi come The Voice of Italy e The Band.

Dolcenera, Anima mundi: il nuovo album

Anima mundi è in arrivo in versione digitale ma anche in formato fisico, sia CD che vinili, come consuetudine ormai nelle nuove uscite disgrafiche. Al suo interno, oltre al singolo in arrivo, troveranno finalmente spazio anche i singoli pubblicati dalla cantante nel quadriennio tra il 2018 e il 2022, brani come Amaremare, Nuovo giono nuova luce (sigla di Lea – Un nuovo giorno), Calliope e Wannabe, in collaborazione con il rapper Laioung. Per ora non conosciamo però altri dettagli sulla tracklist.

Dolcenera

Per presentare il suo nuovo lavoro, disponibile dal 9 dicembre, Dolcenera ha raccontato, attraverso un comunicato: “Dedicato al ruolo che, e ne sono profondamente convinta, deve avere la musica come l’arte: generare messaggi di positività, che partono da un contrasto ma che devono arrivare a trovare l’unica soluzione possibile: sentirsi tutti inevitabilmente collegati in un’Anima Universale che non può non essere armonica“.

Di seguito la copertina dell’album, condivisa da Manuela attraverso un post sui suoi canali social:

Il nuovo singolo è Lo-Fi

Ad anticipare il nuovo album, oltre a tutti i singoli pubblicati negli ultimi anni, è in arrivo il 2 il singolo Lo-Fi, distribuito da Universal Music Italy per K6DN. Un brano che viene descritto con un sound modern synth funk, arricchito da un testo che vuole denunciare, da un punto di vista femminile, lo smarrimento della cultura e la perdita di un senso di civiltà che sta invadendo la nostra società.

Leggi anche -> Alessandra Amoroso: ecco le curiosità sulla splendida cantante di Galatina

Un brano dal messaggio importante che gioca sul concetto di lo-fi (ovvero di bassa qualità musicale) e “lo fai”, e che conferma la crescita di Dolcenera, cantautrice sempre più attenta a ciò che ci circonda e a ciò che sta intorno a noi.