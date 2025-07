Dolce Vita: Magia Jazz all’Anfiteatro di Terni

L’Anfiteatro Romano di Terni ha ospitato un concerto straordinario, segnando un importante evento musicale. La serata, intitolata “Dolce Vita”, ha visto salire sul palco il Stefano Di Battista Quintet insieme alla Colours Jazz Orchestra, regalando al pubblico un’esperienza ricca di emozioni e connessione diretta con i musicisti.

Il sassofonista Stefano Di Battista ha incantato i presenti con il suo talento e la sua energia, supportato dall’orchestra diretta da Massimo Morganti. Le performance hanno saputo fondere elementi delle celebri opere di Federico Fellini e melodie iconiche come “Volare”, offrendo un viaggio sonoro coinvolgente.

Di Battista, romano di origine, si è avvicinato al sassofono a soli 13 anni e ha intrapreso una carriera di successo che lo ha portato a collaborare con nomi illustri del jazz internazionale e della musica italiana. Il suo primo album è uscito nel 1997, dando inizio a una carriera costellata di riconoscimenti, inclusi premi prestigiosi in Francia.

La Colours Jazz Orchestra, fondata da Morganti nel 2002, si è affermata come una delle big band più rispettate in Europa, partecipando a festival di rilievo e collaborando con artisti riconosciuti come Kenny Wheeler e Maria Schneider. I loro progetti recenti continuano a esplorare nuove sonorità, fondendo innovazione e tradizione.

La calorosa partecipazione del pubblico ha reso la serata ancora più speciale, suggellando un evento che resterà nei ricordi degli amanti del jazz.