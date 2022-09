Dolce e Gabbana si arrabbiarono con Simona Ventura: “Li ho fatti infuriare come licantropi”

Non soltanto per il suo stile di conduzione unico, Simona Ventura è entrata nell’Olimpo delle presentatrici anche per i suoi look iconici. Negli anni però Super Simo ha fatto arrabbiare qualche stilista e i nomi sono molto noti. Giorgio Armani e Dolce e Gabbana non hanno preso benissimo le modifiche che Simona ha apportato alle loro creazioni. In un’intervista concessa a Il Messaggero la Ventura ha raccontato qualche aneddoto.

“Dolce e Gabbana? Incavolati come licantropi”.

“Se è vero che in passato, modificai i vestiti di Giorgio Armani e scoppiò il finimondo? Sì. Ai tempi di Scherzi a parte feci tagliare alcuni abiti troppo lunghi per me. Dopo tanti anni Giorgio, che adoro, ancora me lo rinfaccia. Se con Dolce & Gabbana andò peggio? Feci accorciare anche le loro gonne. Se ne accorsero e si inca***rono come licantropi. Alla fine, però, mi hanno vestito per 14 anni”.

Furia di Dolce e Gabbana a parte, Simona Ventura ha anche parlato del suo rapporto con Chiara Ferragni. Mrs Ferragnez ha chiesto dei consigli alla Ventura per la sua presenza al Festival di Sanremo 2023: “Non credo che si farà male al Festival di Sanremo. Lei è molto in gamba e ha chiesto consigli proprio a me per sapere cosa fare e come stare su quel palco. Sono il suo punto di riferimento televisivo. Ci siamo incontrate. E lo faremo anche in futuro. È venuta in ufficio da me e le ho fatto vedere un po’ di cose. Mi sono messa a sua disposizione. Chiara ha fatto la scelta giusta al momento giusto. La Rai le chiedeva di andare a Sanremo da quattro anni. La dritta più importante che le ho dato? Essere se stessa. È l’italiana più famosa al mondo e Sanremo è il palco più popolare e importante d’Italia. Comunque vada per lei sarà un successo“.

E tutti sappiamo chi sarà il prossimo stilista vittima di Super Simo…