Il mondo della moda ieri sera ha subìto un terremoto quando il top model Alessio Pozzi ha inveito pubblicamente contro Dolce e Gabbana.

“Mi auguro che quelle gambe già mezze rotte che vi tengono ancora in piedi possano presto spezzarsi e farvi crollare”, le prime parole che il modello ha rivolto ai due stilisti. “Dopo l’ennesima esperienza nella vostra sede a Milano mi avete ridato la conferma di essere il peggio con cui una persona si possa interfacciare nel mondo della moda, io con voi ho chiuso!“. Una sfuriata che è terminata così: “E non ho timore a far sapere che siete degli incompetenti, ve l’ho già detto in faccia ma è un pensiero che merita di essere condiviso anche qui. Imparate il rispetto, se i miei colleghi accettano di farsi umiliare buon per voi, con me non funziona”.

Qualche ora dopo il top model ha rimosso tutto e la sfuriata non è mai stata più commentata, né da lui né tantomeno da Dolce e Gabbana.

Dolce e Gabbana e Alessio Pozzi: cosa è successo a Milano e perché hanno litigato

Cosa è successo nella sede di Milano e perché Alessio Pozzi li ha accusati di essere “il peggio” nonché degli “incompetenti”? A rispondere alla domanda è stato l’ufficio stampa degli stilisti sollecitato da Gay.it.

“Gay.it è riuscita a sentire ufficio stampa di Dolce e Gabbana che ha spiegato che l’inconveniente capitato oggi è il seguente: Alessio Pozzi era stato convocato e ha dovuto attendere molto, e poi non è stato scelto dagli stilisti. L’ufficio stampa Dolce e Gabbana conferma che Alessio Pozzi e gli stilisti non si sono visti di persona”.

Il “no” che gli stilisti avrebbero dato ad Alessio Pozzi potrebbe essere però l’ultimo, dato che lui non avrebbe più intenzione di lavorare per loro. “Se c’era una possibilità di tornare a lavorare insieme, dopo oggi sono certo che non voglio più avere nulla a che fare con una casa di moda come la vostra per il resto della mia carriera. imparate il rispetto!”.